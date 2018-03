Europa vraagt ontwerp voor gigantisch bouwproject

De Europese Commissie lanceert een architectuurwedstrijd voor Loi 130, een van haar grootste bouwprojecten ooit in Brussel. Als het project er komt, spreekt men al snel van een investering van een half miljard euro.

De Europese Commissie is in de Wetstraat eigenaar van een groot pand (45.000 m²). Het in 1986 gebouwde pand op nummer 130 heeft zijn tijd gehad. De Commissie wil de site gebruiken om in te spelen op haar langetermijndoelstelling om alle activiteiten te groeperen in een beperkt aantal duurzame grote gebouwen.

Er wordt daarom een internationale architectuurwedstrijd gelanceerd. Met Loi 130 wordt gemikt op een totale vloeroppervlakte van maar liefst 175.000 à 190.000 vierkante meter. Dat is het equivalent van meer dan de twee Belgacom-torens aan het Noordstation. In de buurt kunnen volgens de nieuwe stedebouwkundige normen torens tot 160 meter hoog komen.

In het project komen er kantoren voor 5.250 medewerkers en twee kindercrèches. Een bezoekerscentrum voor 345.000 mensen per jaar zal de Europeanen dichter bij zijn instellingen brengen. Er is ook 3.000 vierkante meter gereserveerd voor restaurants en winkels. Rond de gebouwen is open ruimte en groen voorzien.

Het project wordt volledig ingepast in de plannen van Brussel om van de Europese wijk een meer leefbare buurt te maken. Er komt ook een nieuwe toegang naar het metrostation Maalbeek.

Wedstrijd

De architectuurwedstrijd werd vandaag officieel gelanceerd met de steun van de International Union of Architects. Tot 4 mei kunnen consortia zich kandidaat stellen. In een eerste fase zullen uit alle kandidaten 30 teams worden geselecteerd die hun basisconcept mogen komen voorstellen. Een internationale jury (met elf leden, van wie zes architecten) zal dan maximaal tien kandidaten selecteren voor de tweede ronde. In juli 2019 wordt de winnaar bekendgemaakt. Alle ontwerpen worden dan tentoongesteld.

2030

In kringen van projectontwikkelaars wordt voorzichtig gereageerd. Vastgoedprojecten met Europa als partner zijn een processie van Echternach. De Commissie is niet bang iedereen op kosten te jagen met de enige bedoeling de markt af te tasten. Wie mag ontwikkelen doet wel een goeie zaak. Bij de Commissie zit men snel aan een prijs van 2.700 euro per vierkante meter.

Waarnemers gaan ervan uit dat het project Loi 130 niet zal klaar zijn voor 2030.

De Europese Commissie heeft wel andere, concretere plannen. Ze heeft net een oproep gelanceerd voor een nieuw conferentiecentrum van 20 à 25.000 vierkante meter. De keuze zou in 2019 vallen. Er wordt gesproken van een investering van snel 150 à 200 miljoen euro (inclusief terreinen). Gisteren lanceerde de Commissie ook een marktbevraging naar iedereen die plannen heeft voor projecten van minstens 10.000 vierkante meter in de Europese wijk.

Marktbevraging

De Commissie zegt interesse te hebben om 80.000 à 150.000 vierkante meter kantoorruimte op te nemen tussen 2020 en 2024.

Mogelijk wijst dat op een scenario om de polen Genève en Beaulieu af te bouwen en die tijdelijk - gedurende negen jaar? - onder te brengen in de Wetstraat alvorens er kan worden verhuisd naar een eigen project als Loi 130.

De voorkeur gaat naar gebouwen die volledig klaar zijn. In kringen van ontwikkelaars wordt sceptisch gereageerd. Niemand bouwt nog op eigen risico grote gebouwen waarvan men niet zeker is dat ze snel een huurder of eigenaar zullen vinden.