Europees marktleider in toegangscontrole wint exportleeuw

Locinox, een Waregemse specialist in producten voor toegangscontrole, heeft woensdagavond de onderscheiding Leeuw van de Export van Flanders Investment and Trade in de wacht gesleept.

Het familiebedrijf werd opgericht in 1990 en groeide in drie decennia uit tot de Europese marktleider in sloten, scharnieren, hydraulische pompen, elektromotoren, codeklavieren voor fabrikanten van hekwerk en poorten. Twee derde van zijn toegevoegde waarde haalt het uit het productassortiment zelf, een derde uit de dienstverlening.

Locinox draaide vorig jaar 39 miljoen euro omzet en telt 83 werknemers. 90 procent van de omzet komt uit het buitenland (buurlanden).

Het West-Vlaamse bedrijf werd door Flanders Investment and Trade (FIT) gelauwerd voor zijn sterke innovatie in hoogtechnologische componenten voor de sluitsystemen, maar ook voor de digitalisering en de automatisering van zijn productie.

Molecubes

In de categorie kleinere bedrijven (tot 49 werknemers) krijgen uitzonderlijk twee bedrijven de titel Leeuw van de Export. Molecubes, een spin-off van de UGent, ontwikkelt compacte scanners voor moleculaire beeldvorming. Daarmee kunnen organen, tumoren of de werking van geneesmiddelen in beeld gebracht worden. De scanners staan al in 14 landen. 96 procent van de 5 miljoen euro omzet komt van export.

Sylva