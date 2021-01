'Facq heeft de steun van een grote Europese speler nodig'

Facq, na Van Marcke de grootste verkoper van badkamers en verwarming in België, komt in Duitse handen.

De Belgische badkamer- en verwarmingsfamilie Facq verkoopt de meerderheid van zijn gelijknamige bedrijf aan het Duitse GC-Gruppe. Concurrenten Van Marcke en Desco krijgen een grote Europese groep als uitdager.

'Dit is geen overname.' Met die paradoxale verklaring reageerde Damien Vanden Dael dinsdag op het nieuws van Facq, het bedrijf dat zijn betovergrootvader Jean Facq 140 jaar geleden oprichtte en waarvan Vanden Dael vijf generaties later de CEO is. De verkoper van badkamers en verwarmingen valt in Duitse handen. De GC-Gruppe koopt de meerderheid van Facq van de negen familieleden die de 44 verkooppunten in handen hebben.

GC-Gruppe is een sectorgenoot van Facq. Het verkoopt in 16 Europese landen sanitair en verwarmingsinstallaties, maar ook elektronica en dakbedekking. 'Al jaren benaderen ze ons voor een overname', zegt Vanden Dael. 'In 2018 zijn we beginnen te onderhandelen.' De ondernemer wil geen details geven over het overnamebedrag en over hoeveel aandelen de Duitsers in handen krijgen.'

Volgens een pact zullen mijn familie en GC-Gruppe 20 jaar samen de belangrijke beslissingen nemen. Damien Vanden Dael CEO en mede-eigenaar Facq

'Maar een echte overname kan je dit niet noemen', houdt Vanden Dael vol. 'Mijn familie en ik hebben een belangrijk minderheidsaandeel en we hebben een aandeelhouderspact afgesloten met GC-Gruppe. Minstens 20 jaar zullen we samen de belangrijke beslissingen nemen. Facq blijft bestaan en de groeiplannen die we hadden, worden onverminderd voortgezet.'

Vanden Dael blijft CEO en de zesde generatie maakt nog altijd kans hem op te volgen. Zijn neef is sinds vier jaar actief in het bedrijf. De drie zonen van Van Dael (nog) niet. 'De Duitsers zouden graag hebben dat ik opgevolgd word door een familielid.'

Met de boodschap dat hij blijft, probeert de 55-jarige Brusselaar zijn klanten, leveranciers en 900 werknemers wellicht gerust te stellen. Hij maakte van de lokale speler Facq een nationale bekendheid. Na een korte carrière bij de zakenbank JPMorgan werd Vanden Dael actief in het familiebedrijf. Sinds 1997 is hij CEO. 'Sindsdien zijn we marktleider in de verkoop aan bedrijven', zegt Vanden Dael. Concurrent Van Marcke is met ruim 500 miljoen euro omzet groter. Van Marcke verkoopt niet alleen badkamers, maar installeert ze ook, verkoopt online aan particulieren en is in het buitenland actief.

Elk de helft

Opmerkelijk is dat beide aandeelhouders via een pact vastleggen dat ze evenveel zeggenschap hebben, en de Duitser zich niet tevreden stellen met de helft van de aandelen. 'Het is hun stijl om voor een meerderheid te gaan', zegt Vanden Dael. 'GC-Gruppe is in 16 landen actief met sanitairketens en altijd is het stramien hetzelfde: ze kopen een meerderheid van een bedrijf, maar laten het dagelijks bestuur aan het management.'

Zonder GC-Gruppe bleven we een regionale speler. Terwijl onze leveranciers door overnames en fusies steeds grotere bedrijven zijn, die in heel Europa actief zijn. Damien Vanden Dael CEO en mede-eigenaar Facq

De Brusselse ondernemer zegt dat de samenwerking met de Duitsers nodig is om het voortbestaan van Facq te garanderen. 'We hadden nog enkele jaren zelfstandig kunnen doorgaan, maar dan zou het moeilijker worden. Onze leveranciers worden door overnames en fusies steeds grotere bedrijven zijn, die in heel Europa actief zijn. We zijn een regionale speler. Door samen te werken met GC-Gruppe kunnen we onze aankoopkracht fors vergroten.'

Daarnaast maakt Vanden Dael zich sterk dat zijn bedrijf dankzij de nieuwe aandeelhouder beter kan reageren op de 'grote veranderingen' die zijn sector doormaakt. 'We moeten investeren in digitalisering. Ik geef een willekeurig voorbeeld: de bouwbeurs Batibouw gaat dit jaar volledig digitaal door wegens corona. Dat kon niemand zich een jaar geleden voorstellen, maar nu is het zo en we moeten er pijlsnel op reageren. Dat gaat makkelijker met de expertise van GC-Gruppe, dat in onze sector het nummer één van Europa is.'

Winkels bouwen

Facq wil blijven doen wat het de laatste jaren deed: groeien. 'De voorbije twee jaar openden we een zestal nieuwe sanicenters (winkels, red.). Vorig jaar namen we vlak naast de E40 in Merelbeke een gloednieuw magazijn van 30.000 vierkante meter in gebruik. Dat was heus niet om aantrekkelijker te worden voor GC-Gruppe', zegt Vanden Dael.

Facq Verkoopt badkamers en verwarmings- en ventilatiesystemen aan zelfstandige installateurs. Omzet (2019): 315 miljoen euro.

Bedrijfswinst: 25 miljoen euro.

44 verkooppunten en drie magazijnen.

900 werknemers.

Voor de overname volledig in handen van de nazaten van Jean Facq, die het bedrijf in 1880 oprichtte.

Mede door de nieuwe winkels groeide de omzet van Facq de voorbije jaren jaarlijks met zowat 5 procent, tot meer dan 300 miljoen euro. 'We zijn ook in 2020 gegroeid, als stond de winst door de extra kosten onder druk.'

Facq heeft in het hele land verkooppunten, maar blijft showrooms openen. Naar het buitenland zal de keten allicht niet trekken. Eerder wil Facq in België groeien door nieuwe assortimenten aan te bieden. 'We zijn de jongste jaren gegroeid door ventilatie aan te bieden. Die markt bestond 20 jaar geleden niet', zegt Vanden Dael. 'Er zullen nog producten opgang maken omdat duurzaamheid belangrijker wordt.'