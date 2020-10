Familie Emsens krijgt alsnog volledig dividend bij Aliaxis

Aliaxis is gespecialiseerd in leidingsystemen (lees: buizen) in kunststof, ventielen en afdichtkleppen.

De buizenproducent Aliaxis keert dankzij zijn bevredigende halfjaarresultaten de tweede helft van zijn dividend over 2019 uit. Er vloeit zo'n 26 miljoen euro naar de familie Emsens.

Aliaxis is met 3,1 miljard euro omzet en 15.500 werknemers een van de grootste bedrijven van ons land. Het is gespecialiseerd in de productie van leidingsystemen (lees: buizen) in kunststof, ventielen en afdichtkleppen voor het transport van (afval)water, gassen en chemische vloeistoffen. Het bedrijf wordt - net als de mineralenreus Sibelco en de bouwmaterialengroep Etex - gecontroleerd door de familie Emsens.

Over het boekjaar 2018 had Aliaxis zijn aandeelhouders een totaal brutodividend van 53,48 miljoen euro (0,58685 euro per aandeel) uitgekeerd. Door de coronacrisis en om meer geld in kas te houden stemden de Aliaxis-aandeelhouders in mei in met een dividendknip van 50 procent tegenover het boekjaar 2018. Ze kregen toen 26,74 miljoen op hun bankrekening.

Het tweede deel van dat dividend wordt - vanwege de bevredigende halfjaarresultaten en de recente bedrijfsprestaties - begin december uitgekeerd. De Emsens-telgen zullen over het boekjaar 2019 met andere woorden 53,49 miljoen euro - evenveel als het jaar ervoor - uitgekeerd krijgen.

Delen in de dividenden van Aliaxis? Het kan. Het bedrijf noteert - net als Sibelco en Etex - op de Expert Market, de opvolger van de openbare veilingen, op Euronext Brussel.

