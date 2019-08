Familie Pollet bouwt waterrijk verder uit

De overname van de Nederlandse zwembadspecialist Pomaz door Pollet Pool Group is een zoveelste stap in de uitbouw van het waterimperium van de West-Vlaamse familie Pollet. Dat rijk begon vijftig jaar geleden met één supermarkt in Koekelaere.

Onder de radar bouwt de discrete West-Vlaamse familie Pollet van de gelijknamige Pollet Group, met hoofdkantoor in Waregem, een waterrijk uit. De groep specialiseert zich in waterbehandeling en levert zwembadcomponenten. Ze telt 1.200 werknemers en meer dan 40 bedrijven in 14 landen. De groep werd in 1969 opgericht door Jacques Pollet (73), de voorzitter van de raad van bestuur, en zijn echtgenote. Sofie Pollet (44), een van de twee dochters van de oprichter, leidt de groep als CEO.

Vorige week raakte bekend dat de divisie Pollet Pool Group de Nederlandse zwembadspecialist Pomaz overneemt. Pollet Pool Group verdeelt via acht bedrijven onderdelen aan zwembadbouwers in België, Nederland, Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en Angola. Ze is ook eigenaar van het Nederlandse Aquadeck, dat zwembadafdekkingen op maat maakt, en het Tsjechische Niveko, een fabrikant van op maat gemaakte monopools, zwembaden uit één stuk.

Het pas overgenomen Pomaz telt 20 werknemers en draait een jaaromzet van 16 miljoen euro. Hoeveel Pollet Pool Group betaalt voor het Nederlandse bedrijf is niet bekend. De familie Pollet geeft geen commentaar.

Consolidatie

‘Als relatief kleine speler zagen we de voorbije jaren een consolidatie in de mature Europese zwembadmarkt’, zegt Jeroen Van Wauwe, CEO van Pollet Pool Group. ‘Als we willen opboksen tegen grotere spelers is het belangrijk dat we voldoende gewicht houden. Pomaz heeft een sterke reputatie in de distributie van onderdelen voor publieke zwembaden, een troef wegens de vele normen en specificaties in die gespecialiseerde markt.’

‘Het zit in het DNA van de familie Pollet om te groeien via overnames’, zegt Van Wauwe. Het ondernemersverhaal van de familie begint in de retail. Eind jaren 60 baatten Jacques Pollet en zijn echtgenote in het West-Vlaamse Koekelare een Unic-supermarkt - later veranderde de naam in GB en Carrefour - uit. In de volgende twee decennia breidden ze de groep uit met supermarkten en franchises van de doe-het-zelfketens Hubo en Gamma. Die laatste poot verkocht de familie in 2001. Ze heeft wel nog een tiental Carrefour Market-franchises, aangestuurd door Karen Pollet, de oudste dochter.

Uitbouw waterrijk

In zijn zoektocht naar differentiatie rolde Jacques Pollet in de jaren 90 in de waterbehandeling. Samen met Eddy Albrecht, de penningmeester van de lokale basketbalclub waarvan Pollet voorzitter was, zocht hij een interessante overname. Ze kwamen uit bij het Waregemse Euraqua Europe, gespecialiseerd in waterbehandeling.

Na een resem overnames omvat de divisie Pollet Water Group, gespecialiseerd in waterbehandelingssystemen en onderdelen, 25 bedrijven. Die richten zich op proceswaterbehandeling voor de industrie (zoals de groentesector en brouwerijen), componenten en huishoudelijke wateronthardingstoestellen. ‘Naar het beeld van de Pollet Water Group wil de familie nu ook de Pollet Pool Group uitbouwen tot een Europees distributieplatform’, zegt Van Wauwe.

Dit jaar nam de pas opgerichte tak Pollet Medical Group, een dienstenleverancier voor medische doeleinden (zoals de ultrafiltratie van water voor nierdialysecentra), drie bedrijven over: het West-Vlaamse Sterima (sterilisatie van operatiemateriaal), het Franse Hemotech (dat medische apparaten voor nierdialyse levert) en een spin-off daarvan, Hema T. Medical.