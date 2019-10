Familie wil VolkerWessels opnieuw van beurs halen

Amper 2,5 jaar nadat de Nederlandse bouwgroep VolkerWessels opnieuw op de beurs van Amsterdam werd geïntroduceerd, ondernemen de familiale aandeelhouders een poging om het bedrijf van de beurstabellen te halen.

Koninklijke VolkerWessels, zoals de bouwgroep officieel heeft, geeft in een mededeling aan dat Reggeborgh, de holding van de familie Wessels, het concern heeft benaderd met een overnamebod van 21,75 euro per aandeel, inclusief het interim-dividend. De mededeling werd tijdens beurstijd verspreid, waardoor het aandeel meteen 18 procent opsprong tot 20,90 euro.

VolkerWessels heeft 16.000 mensen in dienst en boekt een omzet van net geen 6 miljard euro.

Reggeborgh heeft al 63,6 procent van de aandelen in handen. VolkerWessels laat weten het bod zorgvuldig te zullen bestuderen. De onderhandelingen met Reggeborgh zijn nog in een beginstadium. Het is verre van zeker dat dit tot een overeenkomst leidt, luidt het.

Oude handen

Het zou niet de eerste keer zijn dat Reggeborgh VolkerWessels naar een beursexit begeleidt. In 1989 kreeg VolkerWessels voor het eerst een beursnotering, maar in 2003 verdween het bedrijf van de beurs toen Reggeborgh het overnam. Later verkocht het investeringsfonds een deel van VolkerWessels, maar beetje bij beetje kwam het bouwbedrijf weer in de oude handen.

In mei 2018 besloot Reggeborgh ongeveer een derde van de aandelen VolkerWessels opnieuw naar de beurs te brengen aan een prijs van 23 euro. De opbrengst wilde het investeringsfonds gebruiken om het familiekapitaal meer te spreiden. Maar het beursavontuur werd geen succes, want de aandelen sloten maandagavond af op 17,70 euro. Nu probeert VolkerWessels de groep opnieuw volledig in handen te krijgen.

VolkerWessels is na BAM Groep de grootste speler op de Nederlandse bouwmarkt. Het bedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van net geen 6 miljard euro en een nettowinst van 137 miljoen. Er zijn bijna 16.000 mensen in dienst, in hoofdzaak in Nederland, maar ook in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. In België is VolkerWessels een veel kleinere speler. Het is hier onder meer actief via Visser & Smit Hanab (Gent) en VolkerWessels Telecom (Boom).

Rijkenlijst

De opgang van VolkerWessels is voor een groot deel te danken aan Dik Wessels, de zoon van oprichter Arend. Toen hij in 1960 aan de slag ging bij zijn vader waren er slechts drie werknemers. De inspanningen die hij zich getroostte, legden Dik Wessels geen windeieren. Zijn vermogen wordt door het zakenblad Quote op 3,3 miljard euro geschat, waarmee hij in Nederland op plek twee van de rijkenlijst staat, na Randstad-oprichter Frits Goldschmeding.