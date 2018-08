Filip Balcaen steviger in vloerbekledingsreus Mohawk

De West-Vlaamse ondernemer bezit voortaan iets meer dan 2 procent van de Amerikaanse groep.

Filip Balcaen, wiens familie enkele decennia geleden Balta oprichtte en nadien verkocht, kocht de jongste weken in meerdere keren 110.000 aandelen Mohawk bij. Hij bezit er voortaan iets meer dan 1,51 miljoen, wat goed is voor een belang van 2,03 procent in de Amerikaanse vloerbekledingsgroep.

Balcaen speelt met zijn inkopen in op de koersdaling van Mohawk, dat eind juli een kwartaalwinst publiceerde die fel onder de verwachtingen zat. Tegen de koers van vrijdagavond is Balcaens pakket iets meer dan 288 miljoen dollar (252 miljoen euro) waard.

Vinyl

Balcaen deed zijn initiële investering in Mohawk nadat hij zijn vinylbedrijf IVC aan de Amerikanen verkocht had. Balcaen hield daar behalve een berg cash ook 1,7 procent in de Amerikaanse vloerbekledingsreus aan over. Hij is ook bestuurder bij Mohawk.

Mohawk ging de jongste 15 jaar op veroveringstocht in Vlaanderen. Het legde de hand op zowel Unilin (het bedrijf achter het parketmerk Quick-Step), de vinylgroep IVC als op de houtplatenproducent Spano. De Amerikaanse vloerbekledingsgigant boekt intussen meer dan 2 miljard euro omzet in ons land.

Ook Bernard Thiers, de CEO van Unilin, is aandeelhouder van Mohawk. Hij kocht in juni nog 10.000 aandelen bij. Frans De Cock (ex-Unilin) is eveneens een kleine aandeelhouder van de Amerikaanse groep.

Investeerder

Sinds de verkoop van Balta en IVC ontpopt Balcaen zich als investeerder. Hij is actief in vastgoed (retailparken, kantoren, rusthuizen) en heeft aandelen in enkele beursgenoteerde bedrijven, waaronder Fagron. Hij stapte in Fagron aan de zijde van het investeringsfonds Waterland en Marc Coucke, toen het farmabedrijf begin 2016 van de ondergang gered moest worden.

Balcaen is ook een van de oprichters van de investeringsmaatschappij Pentahold en aandeelhouder van twee Waterland-fondsen. Hij investeerde ook fors in de zonnepanelenspecialist Origis, die grote zonneparken bouwt in de VS en Latijns-Amerika. Hij engageerde zich eind 2016 om 100 miljoen euro in Origis te stoppen. Vorig jaar nam hij de controle over Stevia One over, het troetelkind van reder Marc Saverys dat het natuurlijke calorieloze zoetmiddel stevia maakt.