Fiscale korting voor pak meer huizenkopers

De nieuwe Vlaamse registratierechten treden vandaag in werking. Volgens minister Bart Tommelein (Open VLD) geeft de hervorming dubbel zoveel huizenkopers een fiscale korting.

Wie op het punt staat een compromis te ondertekenen voor de aankoop van een gezinswoning, is voortaan wellicht beter af. Vandaag treedt in Vlaanderen de hervorming van de koopbelasting in werking. Als u voortaan een gezinswoning koopt, dan betaalt u een standaardtarief van 7 procent op de aankoopprijs. Voor bescheiden woningen - dat zijn huizen die voor niet meer dan 200.000 van de hand gaan - geldt een belastingvrijstelling van 5.600 euro. De kopers betalen namelijk geen belasting op de eerste schijf van 80.000 euro.

In de kernsteden en in de Vlaamse Rand geldt die korting van 5.600 euro voor koopwoningen tot 220.000 euro.

Kadastraal inkomen

45 % Bijna de helft van de Vlaamse huizen en appartementen (45%) komt in aanmerking voor een belastingvrijstelling op de eerste schijf van 80.000 euro van de aankoopprijs.

Tot nog toe was het tarief voor de registratiebelasting afhankelijk van het kadastraal inkomen (KI). Lag dat hoger dan 745 euro, dan betaalde u 10 procent op de aankoopprijs. Lag dat lager dan 745 euro dan had u recht op een klein beschrijf en betaalde u slechts 5 procent. Zo’n 20 procent van de woningen in Vlaanderen kwam in aanmerking voor het klein beschrijf.

Op basis van de verkoopcijfers van 2016 liet Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) berekenen hoeveel woningen in Vlaanderen worden aangeboden tegen een vraagprijs van maximaal 200.000 euro, en dus recht hebbben op de belastingvrijstelling op de eerste schijf van 80.000 euro. En om welk percentage dat gaat in de Vlaamse kernsteden en in de Vlaamse Rand, waar de grens op 220.000 euro ligt.

Hoogstens 200.000 euro

‘Buiten de Vlaamse kernsteden en de Vlaamse Rand wordt 42 procent van de huizen die te koop staan aangeboden voor hoogstens 200.000 euro’, zegt Tommelein. ‘In de Vlaamse Rand is dat één op de drie en in de Vlaamse kernsteden zelfs 54 procent. Globaal komt 45 procent van de koopwoningen in Vlaanderen in aanmerking voor een fiscale vrijstelling. Dat zijn er een pak meer dan de 20 procent die vandaag leiden tot het klein beschrijf.'

Dat bewijst volgens de minister dat de hervorming van de registratierechten een sociale maatregel is. 'De aankoop van een gezinswoning komt hierdoor voor veel meer gezinnen binnen handbereik.’

De conclusie van de minister verdient enige nuance. Want voor gezinnen met drie of vier kinderen ligt het huidig plafond voor het klein beschrijf op 845 euro. De grens ligt nog hoger voor gezinnen met meer dan vier kinderen. Volgens Tommelein gaat het evenwel maar om een zeer beperkte groep.

De hervorming trekt nog een onrechtvaardige situatie recht. Voortaan is het niet meer mogelijk om een duur pand van pakweg 350.000 euro te kopen en toch slechts 5 procent registratierechten te betalen omdat het kadastraal inkomen compleet is achterhaald. Alleen de aankoopprijs bepaalt vanaf nu het belastingtarief.

