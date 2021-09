Francis Van Eeckhout stopt als CEO Deceuninck

Francis Van Eeckhout neemt afscheid als topman van de producent van pvc-raamprofielen Deceuninck. Hij wordt opgevolgd door Bruno Humblet, de voormalige financiële directeur van staaltechnologiegroep Bekaert.

De 52-jarige West-Vlaming neemt op 1 januari afscheid als topman van Deceuninck en wordt voorzitter van de raad van bestuur, in opvolging van Marcel Klepfisch. De dagelijkse leiding van het bedrijf komt in handen van Bruno Humblet. De vijftiger zetelt in de raad van bestuur en was tussen 2006 en 2016 financieel directeur van Bekaert.

'Zijn ervaring bij het leiden van internationale bedrijven maakt hem de geknipte persoon voor de functie', zegt Van Eeckhout in een persbericht. 'Er zal een vlotte machtswissel plaatsvinden, aangezien Bruno het voorbije jaar actief was in de raad van bestuur en ik in mijn toekomstige rol nauw betrokken zal blijven bij het uittekenen van de strategie van de groep.'

In juli maakte het bedrijf bekend dat de verkoop in de eerste helft van dit jaar als een trein liep. Van Eeckhaut, die ook de grootste aandeelhouder van Deceuninck is, verwachtte daarom dat de raamprofielenfabrikant dit jaar zou afsluiten met een recordwinst. 'Het budget dat vrijkomt uit onze wielersponsoring, gaan we gebruiken om architecten en eindconsumenten te leren dat pvc-ramen de laagste CO2-afdruk hebben van alle materialen', zei Van Eeckhout vorige maand.

Eerder dit jaar in een interview met De Tijd blikte de handelsingenieur van opleiding nog vooruit op zijn toekomst als CEO. ‘Ik ga ervan uit dat ik nog 15 jaar CEO ben, maar misschien is het over twee jaar iemand anders. Ik doe gewoon elke dag voort. Er is geen groot plan. Gewoon doordoen', klonk het.