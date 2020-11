Fransen zetten infrastructuurspecialist Infra Group in de etalage

Vruchten plukken

Het Franse investeringsfonds, waar men geen commentaar kwijt wil, lijkt de vruchten te willen plukken van de forse groei van Infra Group het jongste anderhalf jaar. Die realiseerde de groep uit Temse op eigen kracht (organisch in het vakjargon), maar ook en vooral via overnames. Infra Group breidde sinds de instap van Andera zijn activiteiten uit via vier deals. In eigen land - waar het marktleider is en marges realiseert die hoger zijn dan in andere landen - lijfde het zijn sectorgenoten Canalfin (Temse) en Rousseaux in. In Frankrijk slorpte het MTP op en ook in Nederland nam het een concurrent over. Op korte termijn moeten naar verluidt nog enkele overnames worden beklonken.