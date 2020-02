Geen virusvrees bij Batibouw

De organisatie van de vastgoedbeurs Batibouw in Brussel verwacht geen impact van het coronavirus, maar neemt wel bijkomende maatregelen.

Batibouw opent zaterdag de deuren in Brussels Expo. Wereldwijd worden grote evenementen afgeblazen uit angst voor het coronavirus dat zich in sneltempo verspreidt, maar de vastgoedbeurs volgt dat voorbeeld vooralsnog niet. 'De evenementen die afgeschaft worden, bevinden zich in getroffen gebieden of trekken een groot internationaal publiek', zegt Frédéric François, directeur van de organisator Fisa.

Dat is volgens hem niet het geval bij Batibouw, dat voornamelijk een Belgisch publiek trekt. 'Slechts 2,5 procent van onze bezoekers komt uit het buitenland.' François benadrukt dat geen enkele standhouder voorlopig heeft afgehaakt. 'Er zijn ook geen standhouders uit Azië of andere getroffen gebieden aanwezig.'

De beurs neemt wel extra veiligheidsmaatregelen om de bezoekers en het personeel te beschermen tegen een mogelijke besmetting met het virus. Zo zal in de toiletten ontsmettende zeep beschikbaar zijn. 'We hebben ook een aparte ploeg ingeschakeld die alle deurklinken op de beurs vijfmaal per dag zal ontsmetten', zegt de Batibouw-directeur. 'Bovendien staat ook een paramedische ploeg paraat indien nodig.'

