Ghelamco: 'Brusselse belastingbetaler riskeert verstrekkende gevolgen'

De Brusselse gemeenteraad buigt zich morgen over een machtiging om de erfpachtovereenkomst met vastgoedontwikkelaar Ghelamco voor het Eurostadion stop te zetten. Ghelamco verkreeg twee jaar geleden een 99 jaar lange erfpacht voor het beoogde bouwterrein - parking C van de Heizel - en dat voor één symbolische euro per jaar. De Brusselse meerderheid vraagt nu een machtiging voor de stopzetting daarvan, 'indien mogelijk in onderling overleg, zo niet via gerechtelijke of administratieve procedures'.