Ghelamco aast op Gentse NMBS-site van 20 voetbalvelden groot

De 13 ha of 20 voetbalvelden grote Arsenaalsite van de NMBS in Gentbrugge is te koop.

In Gent verkoopt de NMBS haar Arsenaalsite, waar ze 100 jaar lang stoomlocomotieven repareerde. Het hoogste bod bedraagt voorlopig 61 miljoen euro. Een van de bekendste geïnteresseerden is de vastgoedontwikkelaar Ghelamco.

In de wijk Moscou-Vogelhoek langs de Brusselsesteenweg in Gentbrugge - ergens tussen Gent Sint-Pieters en Gent Dampoort - ligt het Arsenaal, een 13 hectare of ongeveer 20 voetbalvelden grote werkplaats van de NMBS waar de Belgische spoorwegen in 1884 startten met de herstelling van stoomlocomotieven en goederenwagons. Het is de oudste spoorwegwerkplaats van Vlaanderen.

In 2019 verhuisde de NMBS de activiteiten naar de nieuwe werkplaats in Melle en sindsdien ligt de gigantische site met zijn tientallen hallen, gebouwen en magazijnen er onderkomen bij. De sporen zijn overwoekerd, hier en daar hebben vandalen toegeslagen, sommige loodsen hebben geen deuren meer en graffiti-spuiters konden er hun hart ophalen.

Begin dit jaar besliste de NMBS om het Arsenaal te verkopen voor minimum 30,6 miljoen euro. Een onafhankelijk schattingsverslag waardeerde het Arsenaal op 25 miljoen euro. De stad Gent was geïnteresseerd, omdat het enorme terrein midden in een woonwijk een unieke gelegenheid biedt om aan moderne stadsontwikkeling te doen via een mix van woon-, werk- en stadsprojecten.

61 miljoen euro Het voorlopig hoogste bod voor de Arsenaal-site.

Gent had aangedrongen op een voorkooprecht. Maar de NMBS weigerde. Toen de spoorwegen beslisten het terrein per opbod te verkopen, besliste Mathias De Clercq, de burgemeester van Gent (Open VLD), niet mee te doen aan een 'commercieel opbod', omdat dat de prijs in het met woningnood kampende Gent alleen maar de hoogte in zou jagen, wat slecht is voor de stadskas.

Kandidaat-kopers

Ondertussen zijn enkele biedingsrondes achter de rug en hebben zich verschillende kandidaten gemeld. Er zou een bod op tafel liggen van 61 miljoen euro. Van wie is niet bekend. Momenteel zou een derde biedingsronde lopen. Een van de bekendste geïnteresseerden is - zo is in de wandelgangen te horen - Ghelamco.

Het bedrijf van West-Vlaming Paul Gheysens is in Gent bekend om zijn Ghelamco-arena, het voetbalstadion van KAA Gent en heeft diepe zakken. Gheysens bouwde in Gent al het Ringhotel en de Blue Towers in de buurt van het stadion. Het mag ook een historische site naast de oude Gentse Houtdokken 'herontwikkelen' - lees: er residentiele woningen en kantoren bouwen. Gheysens is niet alleen eigenaar van vastgoed in het buitenland en ondermeer Knokke, maar ook van eersteklasseclub Royal Antwerp FC, waarvoor hij een nieuw stadion aan het bouwen is.

Een andere kandidaat-geïnteresseerde is Acasa, de Gentse ontwikkelaar van nieuwbouwprojecten in stadsomgevingen. In Gent tekende het relatief jonge bedrijf onder meer voor de toekomstige ontwikkeling van het project De Motte in het Prinsenhof, het S-gebouw aan Gent Sint-Pieters, een nieuwbouwproject in Merelbeke en de reconversie van de Microfibres-site in Laarne.

Een derde naam die opduikt, is die van Group Monument uit Ingelmunster. De roots van moederbedrijf Monument Vandekerckhove gaan even ver terug als die van de Arsenaal-site. Naar 1886 om precies te zijn. De West-Vlaamse groep doet aan nieuwbouw en interieurrestauratie maar is vooral gespecialiseerd in renovatie en restauratie van bouwwerken met een kunsthistorische waarde. Belangrijke Belgische referenties zijn onder meer de renovatie van de Koninklijke Bibliotheek van België, het hoofdgebouw van de steenkoolmijnen van Waterschei, de Hippodroom in Ukkel en de kathedraal van Doornik.

De Gentse projectontwikkelaar Revive haakte af. 'Te duur', is daar te horen. Revive, dat onder meer wordt gefinancierd door de familie Colruyt en enkele familiale aandeelhouders van AB InBev, focust op het opknappen en ontwikkelen van oude industriële sites en het opwaarderen van vervuilde terreinen. Onlangs werd Revive de eigenaar van de voormalige erwtjesfabriek van Marie Thumas in Leuven en de iconische Vynckier-fabriek in Gent, twee grote herbestemmingsprojecten.

Revive sleepte het contract in de wacht om de Arsenaal-site tussen 2022 en 2025 nieuw leven in te blazen met activiteiten. Die moeten de site beschermen tegen verder verval. Er wordt gedacht aan sport- en cultuuractiviteiten, onderwijsinitiatieven, opslagruimtes voor ondernemingen en het opzetten van een foodhall en een microbrouwerij.

Wie de 'echte' herontwikkeling van het Arsenaal mag uitvoeren, is vooralsnog onduidelijk. Iedereen - inclusief de NMBS - houdt de lippen stijf op elkaar. De beslissing zou voor heel binnenkort zijn, is te horen.

Ongerustheid

Ondertussen heerst bij de buurtbewoners en actiegroepen grote ongerustheid over de invulling van het project. Velen vrezen dat het Arsenaal 'volgeplamuurd' wordt met dure woonbouwprojecten, winkels en kantoren.

De stad Gent nam een studiebureau in de arm om een toekomstvisie voor de site uit te werken. Op basis daarvan stelde de stad samen met de NMBS een visienota op waarbinnen de toekomstige koper moet werken. Hij zal rekening moeten houden met de erfgoedwaarde van de gebouwen, met beperkingen wat de bouwhoogte betreft en hij moet in ruimte voorzien voor diverse vormen van sociaal en betaalbaar wonen. De stad Gent wil een derde van de site invullen met woningen, waarvan 40 procent met sociale en budgetwoningen. Er is ook in plaats voorzien voor maakindustrie, start-ups, kantoren, onderwijs en onderzoek, stadsdistributie en logisiek, en groene zones. De koper krijgt dus geen carte blanche, is te horen.

De politiek volgt het dossier met argusogen. 'Ik stel me vragen bij de democratische waarde van een en ander', zei Maria Vindevoghel (Pvda-PTB) vorige week in de commissie Mobiliteit in de Kamer in een vraag aan de minister van Mobiliteit en NMBS Georges Gilkinet (Ecolo). 'De bevolking heeft er niets in te zeggen, ook al snakken de Gentenaars naar sociale woningen. Ook in de omgeving van het voormalige goederenstation van de NMBS op de Brusselse site Tour & Taxis (45 ha) - ik woon er in de buurt - zijn heel weinig sociale woningen. Vooral de immobiliënmaatschappijen zwaaiden er de plak.'