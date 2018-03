Ghelamco sluit miljoenendeal over hoogste toren in Polen

De verkoop van de helft van de Spire kan de ontwikkelaar tot 300 miljoen euro opleveren, zeggen kenners.

‘Het contract is nog niet getekend, maar we hebben er alle vertrouwen in dat dat gebeurt’, bevestigt Ghelamco-topman Paul Gheysens het gerucht dat circuleert op de vastgoedbeurs Mipim aan De Tijd.

Over de verwachte verkoopprijs wil hij niets kwijt. Hij geeft alleen aan dat gebouwen in de grote Poolse steden met een rendement van 5,2 à 5,5 procent van eigenaar wisselen. Volgens kenners moet de verkoop van de helft van de Spire-toren (119.000 vierkante meter), de hoogste van Warschau (220 m) en volledig verhuurd, een paar honderd miljoen euro opbrengen, mogelijk zelfs 300 miljoen. De twee aangrenzende torens zitten niet in de deal. Daarvan is er al een verkocht.

Ghelamco uitzondering met Mipim-stand Ghelamco is een van de weinige Belgische bedrijven met een eigen stand op de vastgoedbeurs in Cannes. Enkel het architectenbureau Jaspers-Eyers en de projectontwikkelaar De Vossemeren hebben er ook een. De meeste bedrijven en overheden zitten in het gezamenlijk Belgisch Paviljoen om de kosten te drukken en sterker naar buiten te kunnen treden. Een stand op Mipim kost snel 650 à 1.000 euro per vierkante meter voor de vier dagen.

De koper van de Spire-helft is het Amerikaanse Madison Real Estate, dat vooral bekend is van clubdeals. Het brengt partijen samen die dan samen een groot project kopen. Door in clubdeals te stappen kunnen investeerders beter hun risico spreiden. Volgens Gheysens wilden de Amerikanen het hele project kopen, maar weigerde hij ‘omdat het zo’n mooie investering is’.

Andere projecten

Ghelamco werkt ook aan een nog groter project in Polen, waar het marktleider is voor de ontwikkeling van professioneel vastgoed. De ontwikkelaar is er begonnen met de bouw van het project HUB, een combinatie van drie torens van samen 139.000 vierkante meter. Dat wordt opgeleverd in het derde kwartaal van 2019 en is nu al voor 40 procent voorverhuurd. Het wordt in investeringswaarde het grootste project ooit van de groep.

In totaal heeft Ghelamco zowat 270.000 vierkante meter in ontwikkeling, vooral in Polen en België, maar ook in Berlijn en Londen. Het kocht ook gronden in Italië. In België zal Gheysens toch zijn boetiekhotel (37 kamers) in Knokke aan de Zoutelaan helemaal afwerken, zo blijkt.

Vorige zomer deden in de vastgoedwereld de wildste geruchten de ronde waarom het chique vijfsterrenhotel al drie jaar leegstond. Er werd gefluisterd dat Gheysens geen toelating kreeg om op die plek appartementen neer te zetten en er alleen voor de schijn een hotel bouwde, in afwachting van het fiat om wel flats te mogen bouwen.

Ghelamco ontkende dat formeel en stelt nu dat het hotel in het voorjaar moet kunnen openen. Het ziet ernaar uit dat de ontwikkelaar het zelf zal exploiteren. Op termijn wordt het mogelijk gekoppeld aan het geambieerde hotel (400 kamers) bij de nieuwe golf. Daar is wel nog geen vergunning voor.

1 miljard euro aan leningen

Al die projecten kosten veel geld. Er staan voor bijna 1 miljard euro aan leningen op de balans van Ghelamco. Daarom is 'de rotatie' van de portefeuille nodig. Naast de 50 procent van de Spire zitten een viertal andere projecten in de pijplijn voor een verkoop. Ook The Link, het kantorencomplex in Berchem, wordt op de markt gebracht. Het project zal deze zomer helemaal klaar zijn en is voor 92 procent verhuurd.