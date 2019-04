Gipsplaten stuwen omzet bouwmaterialenreus Etex

De Kempense bouwmaterialengroep Etex verwacht dit jaar zowel de omzet als de winst te kunnen opkrikken, na een jaar waarin de bedrijfswinst onder druk stond.

Etex, voorheen Eternit, is wereldwijd aanwezig op de bouwmarkten en maakt onder meer bouwplaten, dakleien en brandbeveiliging. De omzet van de mastodont (113 fabrieken, waarvan drie in België) steeg in 2018 met ongeveer 4 procent, tot net geen 2,9 miljard euro, zo blijkt uit de jaarcijfers. Een jaar eerder was er nog sprake van een omzetdaling. De psychologische kaap van 3 miljard euro omzet komt daarmee binnen handbereik.

De groei is vooral te danken aan de fors gestegen verkoop van gipsplaten, een internationaal fenomeen.

De bedrijfsprestaties bleven echter onder de verwachtingen. De recurrente brutobedrijfswinst or rebitda, Etex' belangrijkste graadmeter, ging met 2,8 procent naar omlaag, tot 405 miljoen euro. Dat is volgens de groep te wijten aan eenmalige productieproblemen bij de divisie dakbedekking en hogere productiekosten. De energieprijzen zaten in de lift en in West-Europa was het soms moeilijk om in Europa vervoerders te vinden. Dat kon het bedrijf niet volledig doorrekenen in hogere verkoopprijzen.

De druk op de bedrijfswinst verklaart de wereldwijde herstructurering van eind vorig jaar, die 500 banen op de tocht zette. Daardoor daalt het personeelsbestand van 15.000 naar 14.500.

Dividend

De nettowinst daalde met ruim 5 procent, tot 140 miljoen euro. Maar het winstcriterium dat de groep zelf liever hanteert, de netto recurrente winst, steeg met 18 procent tot 166 miljoen euro. 'Het beste resultaat in vijf jaar', klink het. Het dividend wordt opgetrokken, van 0,53 naar 0,58 euro bruto per aandeel.

De telgen van de stichtende familie Emsens hebben, samen met enkele institutionele beleggers en Belgische ondernemersfamilies, het gros van de aandelen in handen.

Brexit

Etex is optimistisch over de komende maanden. CEO Paul Van Oyen: 'Voor 2019 verwachten we een verdere omzetgroei, een opleving van onze recurrente brutobedrijfswinst, een nog altijd sterke vrije kasstroom en een matige stijging van onze recurrente nettowinst.'

De Kempense groep verwacht dat de bouwmarkt in Frankrijk, de Benelux en Centraal-Europa geleidelijk verder zal aantrekken. Ook over het VK is de groep optimistisch. 'Behoudens de onverwachte nasleep van een harde brexit, waarvoor maatregelen zijn genomen.'