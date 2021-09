Graaf- en stutrobot kan ondergronds bouwen zonder hinder

Het Belgische bouwbedrijf Denys ontwikkelde een bouwrobot voor grote ondergrondse projecten zoals parkings en metrostations in sterk verstedelijkte buurten. 'De ondergrond is onderbenut. We moeten opnieuw naar taferelen die meer 'Le déjeuner sur l'herbe' uitstralen.'

Het idee van een robot ontstond zeven jaar geleden na de afwerking van de Brusselse Schuman-Josaphatspoortunnel. Om die uit te graven maakte Denys gebruik van de techniek van de beschoeide sleuf. Om ondergronds betonnen stutmuren te bouwen haalden mijnwerkers via gaten in een horizontaal geboorde tunnel grond naar boven met emmers aan een lier - soms uit 40 meter diepe en 1,5 meter brede schachten - om ze daarna te vullen met beton.

'Een arbeidsintensieve en gevaarlijke job', zegt Maarten Vanneste, ingenieur On­der­zoek en Ont­wik­ke­ling bij het bouwbedrijf Denys. 'Niet echt iets voor de 21ste eeuw. Daarom begonnen we vanuit de idee een robot te bouwen om de grond met een frees los te maken, met een grijper naar boven te halen en via het zand met karretjes op rails af te voeren.'

Het voordeel van deze machine is dat je kan werken met een minimale impact aan de oppervlakte omdat je slechts een kleine opening maakt. Johan Van Wassenhove Mede-eigenaar Denys

Maar die WallslotRobot, waarmee in 2018 allerlei testen werden gedaan, sloeg niet aan. Een van de grote beperkingen was dat hij enkel gebruikt kon worden voor werken boven het grondwaterniveau. In Brussel is dat geen probleem omdat het water daar laag staat, maar op de meeste andere bouwplaatsen zit je al vlug in grondwater.

Denys bleef echter niet bij de pakken zitten. Het bedrijf schaafde zijn project bij en trok ermee naar het Duitse Bauer Maschinen, een wereldspeler in funderingsmachines. Samen ontwikkelden ze een robot die in staat is stutmuren te bouwen onder het grondwaterniveau. Lees: op plaatsen waar het grondwater hoog staat, bijna overal dus. Denys bracht zijn tunnelwerkexpertise in, Bauer zijn technologie in hydraulische cutters.

Dreamcutter

De Dreamcutter bestaat uit vier containervormige constructies waarin een cutter, twee grote freeswielen en een pompinstallatie zitten. Die kunnen in stukken in een kleine schacht van 6 op 8 meter ondergronds worden gebracht. Van daaruit kunnen ze via uitgeboorde horizontale toegangstunnels verticale sleuven uitgraven. De hydrocuttertechnologie komt van Bauer, dat ze al jaren gebruikt.

'Ik vind het fantastisch dat we als klein bedrijf het grote Bauer hebben overtuigd om samen dit project te ontwikkelen', zegt Johan Van Wassenhove, executive chairman en mede-eigenaar van Denys. 'Het voordeel van deze machine is dat je kan werken met een minimale impact aan de oppervlakte omdat je slechts een kleine opening maakt. Boven de bouwwerf heb je bovendien geen grote machines nodig. Zo vermijd je dat je voor de bouw van een parkeerterrein midden in de stad twee jaar met een gigantische put zit.'

De robot is volgens Van Wassenhove ook interessant om ondergrondse metro- en spoorstations en parkings onder historische gebouwen te bouwen. Ook zou hij kunnen dienstdoen bij de aanleg van ondergrondse cinema's, musea, sporthallen en theaters in verstedelijkte gebieden waar bovengronds nog amper ruimte is.

Rotterdam

Denys is van oudsher een specialist in ondergrondse werken - tunnels en pijpleidingen - ook al is het, zoals met de bouw van de gevangenis in Haren, steeds meer betrokken bij bovengrondse projecten. Het ondergrondse werk fascineert Van Wassenhove. Meer dan 20 jaar geleden lanceerde hij de idee een snelle metro te bouwen tussen Brussel en de belangrijkste Belgische steden - een gewestelijk expresnet onder de grond zeg maar. Een ander 'Elon Musk-achtig'-idee is om containers ondergronds via een grote buizenpost tussen de Antwerpse linker- en rechteroever te versluizen.

'De transportinfrastructuur, het transport van afval en de berging van afval of CO2 verdwijnt het best ondergronds zodat het mensen niet stoort', zegt Van Wassenhove. Hij sleepte dit jaar een groot contract in de wacht voor de bouw van een ruim 30 kilometer lange CO2-transportleiding in de haven van Rotterdam, die sterk inzet op de opvang en opslag van CO2 uit het havengebied. 'Bovengronds staat alles vol, zeker in onze contreien, en er zijn steeds meer problemen met vergunningen en met drukkingsgroepen die tegen projecten zijn. Vaak terecht. Ondergronds bouwen kan veel oplossingen bieden.'

Manet

De Dreamcutter kan projecten helpen te realiseren die al jaren worden uitgesteld omdat ze onmogelijk zijn zonder een gigantische impact op de omgeving, zegt Van Wassenhove. 'Denk aan de uitbreiding van de Noord-Zuidverbinding onder Brussel, waar alle treinen doorrijden en die al jaren een bottleneck is. Die is onmogelijk te realiseren zonder bij wijze van spreken torens af te breken, behalve als je nieuwe technologieën zoals onze Dreamcutter gebruikt. Of denk aan de plannen voor een ondergrondse parking op de Brusselse Zavel: we graven twee kleine schachten langs beide kanten van het plein, werken twee jaar onder de grond en de parking is klaar (lacht). Met een minimale impact op de omgeving. Om het met een vleugje symboliek te zeggen: we moeten weer naar de ongestoorde taferelen van 'Le déjeuner sur l'herbe' van Édouard Manet. De rest - 'de problemen' - moet zoveel mogelijk onder de grond.'

De Chinezen zijn onze machine al aan het kopiëren. Maar de eerste jaren zullen we met onze technologie zeker het nummer één zijn. Johan Van Wassenhove CEO Denys

De nieuwe robot werd in augustus voorgesteld in het Duitse Schrobenhausen, het hoofdkwartier van Bauer, aan alle mogelijke klanten en geïnteresseerden. Dat zijn infrastructuurbedrijven zoals de NMBS, Infrabel en het Parijse openbaarvervoerbedrijf RATP en engineeringbureaus die de lastenboeken opmaken voor die bedrijven. 'Ze zijn heel erg geïnteresseerd omdat voor het eerst in jaren een innovatieve techniek op de markt komt voor het bouwen van moeilijke projecten', zegt Van Wassenhove.

De robot wordt de komende maanden verder op punt gesteld tot alle kinderziektes zijn weggewerkt. Zowel Denys als Bauer zal de machine inzetten voor zijn projecten. 'Het is een goed huwelijk', zegt Van Wassenhove. 'We hebben een vorm van exclusiviteit. Als Bauer de machine inzet in Azië, waar we nu niet aanwezig zijn, is het best mogelijk dat wij de werken gaan uitvoeren. We zijn het enige bedrijf dat zo'n technologie in huis heeft. Maar we weten nu al dat de Chinezen bezig zijn met de machine te kopiëren. We zitten in een zeer competitieve markt met veel deloyale concurrentie. Maar de eerste jaren zullen we met onze technologie zeker het nummer één zijn.'