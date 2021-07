‘Green deal vuurt vraag naar pvc aan’

De Europese klimaatplannen zullen de komende jaren ook de vraag naar pvc-raamprofielen stuwen, zegt topman Francis Van Eeckhout van fabrikant Decueninck. ‘Ik ben er redelijk gerust in dat we de duurdere grondstoffenprijzen kunnen blijven doorrekenen.’

Deceuninck publiceert pas eind augustus volledige cijfers voor de eerste jaarhelft. Maar het voorsmaakje dat de West-Vlaamse producent van pvc-raamprofielen vrijdag na beurstijd gaf, bleek al ruim voldoende om beleggers te doen feesten.

Over de eerste zes maanden van dit jaar zag Deceuninck zijn omzet met 40 procent de hoogte in springen naar 404 miljoen euro. Daarmee doet de groep het een pak beter dan wat analisten hadden verwacht.

De essentie Deceuninck verrast met opvallend sterke omzetcijfers voor de eerste jaarhelft.

De aanhoudende bouw- en verbouwwoede stuwen de vraag en Deceuninck slaagt erin de hogere grondstoffenprijzen door te rekenen aan zijn klanten.

Topman Francis Van Eeckhout kijkt ook uit naar de klimaatvoorstellen van de Europese Commissie. Pvc zal door de Green Deal aan belang winnen.

Deceuninck heeft een eigen recyclagefabriek, waardoor het zijn CO2-uitstoot verlaagt en deels zijn eigen pvc-fabrikant wordt.

Die forse omzetsprong is te danken aan de enorme bouw- en verbouwgolf die is ontstaan sinds de coronacrisis en die Deceuninck eerder al aan stevige jaarresultaten over 2020 had geholpen.

Bovendien slaagde Deceuninck er in de eerste jaarhelft ook in om de stijgende grondstoffenprijzen - de pvc-prijzen zijn op een jaar tijd meer dan verdubbeld - door te rekenen aan zijn klanten. In een beknopt persbericht liet de groep verstaan dat die trend allicht ook in de tweede jaarhelft zal aanhouden.

Koerssprong

Dat doet beleggers hopen dat Deceuninck tegen het einde van het jaar nog een hogere omzet zal draaien dan de bijna 700 miljoen euro waar analisten tot dusver op hadden gerekend. En dat verklaart meteen waarom Deceuninck maandag bijna 7 procent hoger wipt op de beurs van Brussel. ‘Een beetje een overreactie', antwoordt topman Francis Van Eeckhout als we hem aanspreken op die koerssprong. ‘Al hebben beleggers ook wel een tijdje achtergelopen in hun perceptie van het aandeel. Maar ik ben een realist, uiteindelijk heeft de markt gelijk.’

Net zoals in de tweede helft van vorig jaar kon Deceuninck ook in de eerste zes maanden flink profiteren van een groeiende vraag door de aanhoudende renovatie- en bouwtrend. Van Eeckhout is niet geneigd te denken dat die trend snel voorbij zal zijn.

Woensdag maakt de Europese Commissie al een eerste pakket richtlijnen bekend die nodig zijn om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, zegt Van Eeckhout. ‘Pvc is het product bij uitstek om daar op in te spelen', legt hij uit.

‘De CO 2 -uitstoot is lager en het product werkt zeer isolerend. Alleen heeft het product nog altijd een negatieve connotatie. Onterecht. Met Elegant, onze nieuwe lijn profielen waarmee we ook twee keer als sponsor op de wielershirts stonden tijdens de Ronde van Vlaanderen, hebben we een product in handen dat dezelfde look & feel heeft als aluminiumprofielen en toch in het kader van de Green Deal past.’

Recyclage

Dreigt die groeiende vraag ook de grondstoffenprijzen niet nog meer de hoogte in te jagen? En in welke mate kan Deceuninck dat nog opvangen? ‘In Turkije leven klanten al langer met sterke schommelingen en de prijzen in de VS zijn geïndexeerd, maar ook in Europa zijn we erin geslaagd die hogere grondstoffenprijzen door te rekenen in de eerste zes maanden. Ik ben er redelijk gerust in dat we dat kunnen blijven doen.’

