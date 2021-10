Greiner: 'Ons bod op Recticel is op alle vlakken beter'

Ondanks de tegenzet van Recticel verandert Greiner geen jota aan zijn bod op de Vlaamse groep. 'Ons bod is op alle vlakken beter', zegt Greiner-CEO Axel Kühner. 'Ik zou niet begrijpen waarom de Recticel-aandeelhouders de verkoop van Engineered Foams zouden steunen.'

Recticel kondigde maandag in een verrassende zet dat het zijn divisie Engineered Foams aan het Amerikaanse Carpenter wil verkopen. Die deal is een tegenzet tegenover het Oostenrijkse Greiner, dat in de Belgische schuimrubberproducent een interessante prooi zag.

Axel Kühner, de CEO van Greiner, toont zich niet in het minst uit het lood geslagen door de tegenzet van maandag van Recticel in de stellingenoorlog rond de Vlaamse groep. In een kort gesprek met De Tijd - voor de herneming van de handel in het Recticel-aandeel - blijft hij radicaal achter zijn bod staan. De tegenzet uit Evere? Die relativeert hij sterk.

Wat vindt u van het voorstel van Recticel rond de divisie Engineered Foams?

Axel Kühner: 'Het voorstel van Recticel en Carpenter is heel voorwaardelijk en in onze ogen verrre van bindend, in tegenstelling tot wat Recticel schrijft. Er moet nog een boekenonderzoek gebeuren, er is geen zekerheid dat de deal er daadwerkelijk komt en de aandeelhouders van Recticel moeten nog - op een nog onbepaalde datum - hun fiat geven.'

'Bovendien laat Recticel niet weten wat het zal doen met de eventuele opbrengst en de toekomst van de isolatiedivisie is onduidelijk. Ook over de tewerkstelling wordt met geen woord gerept. Wij hebben altijd gezegd dat we dit als een langetermijnproject zien.'

In uw reactie woensdag schuift u opeens een waarde van 20,8 euro per Recticel-aandeel naar voren. Hoe verklaart u het verschil met de 13,5 euro per aandeel van het bod?

Kühner: 'Wij bieden 13,5 euro per aandeel Recticel. Dat is de aandelenwaarde of de equity value. Maar als je rekening houdt met de ondernemingswaarde van de Recticel-groep - de beurswaarde plus de schulden, de enterprise value in het vakjargon - dan vertaalt Greiners bod zich naar 20,8 euro per aandeel.'

'Recticel stelt dat de verkoop van zijn divisie Engineered Foams 11,65 euro kan opbrengen. Maar dat is de ondernemingswaarde en eigenlijk wat misleidend. Een deel daarvan - wij kunnen niet weten hoeveel - bestaat uit schulden die aan die divisie verbonden zijn. De 656 miljoen die de deal kan opbrengen ligt wat ons betreft veel lager. Dat is niet wat de aandeelhouders van Recticel uiteindelijk zullen krijgen. Het eigenlijke bedrag ligt daar ver onder.'

Als je alle elementen naast elkaar legt - en rekening houdt met schulden en eventuele fiscale gevolgen van een uitzonderlijk dividend - dan is ons bod het beste van de twee. We voelen ons gesterkt in onze waardering van Recticel.'

Koopt u door het doorzetten van uw plannen niet gewoon tijd?

Kühner: 'Ik zou niet begrijpen waarom de algemene vergadering het voorstel van Recticel zou steunen. Op alle aspecten is ons bod beter.'

Bois Sauvage is voorlopig nog aandeelhouder van Recticel, maar u gaat die aandelen kopen. Kunt u de deal nog annuleren?

Kühner: 'Wij kunnen ons terugtrekken als Recticel tegenmaatregelen (counter measures) neemt. Als de deal met Carpenter doorgaat, zou dat het geval zijn. Maar we kunnen die voorwaarde ook laten vallen.'

De prijs van de Bois Sauvage-deal ligt hoe dan ook vast op 13,5 euro per aandeel?

Kühner: 'Inderdaad.'

Stel dat Greiner eind december aandeelhouder is van een Recticel dat een pure isolatiespeler is. Blijft u dan voor de lange termijn zitten?