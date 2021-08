Grondstoffen remmen winstgroei Deceuninck licht af

De West-Vlaamse producent van pvc-profielen Deceuninck kon in het eerste halfjaar een beresterke omzetgroei ook vertalen in meer winst, zij het niet helemaal.

Anderhalve maand geleden liet Deceuninck weten dat de verkoop in het eerste halfjaar liep als een trein. Het bedrijf boekte in al zijn regio’s een sterke omzetgroei, wat resulteerde in een recordomzet van 404 miljoen euro. Dat is bijna 40 procent meer dan een jaar eerder en 29,3 procent meer dan in de eerste zes maanden van 2019.

Het is vooral de residentiële bouw die verantwoordelijk is voor de sterke omzetstijging. De renovatiesector profiteerde onder meer van steunmaatregelen, terwijl nieuwbouw gestimuleerd werd door de toegenomen vraag naar eengezinswoningen, legt Deceuninck uit. Ook het hogere consumentenvertrouwen en de stijgende vaccinatiegraad hadden een positief effect.

Een tweede factor die de sterke omzetgroei verklaart, zijn prijsverhogingen die Deceuninck doorvoerde om de hogere grondstoffenfactuur te compenseren. De pvc-prijs steeg maand na maand, zodat het bedrijf meermaals zijn prijzen diende aan te passen.

De omzet had nog hoger kunnen uitkomen. Zwakkere munten, in het bijzonder de Turkse lira en de Amerikaanse dollar, hadden echter een negatieve impact van 15,7 procent of 45,3 miljoen euro.

Vertraging

Parallel met de sterke omzetgroei kan Deceuninck ook mooie winstcijfers voorleggen, al speelden problemen bij de aanvoer en de prijsstijgingen van grondstoffen de pvc-ramenfabrikant wel parten. De aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) belandde op 51 miljoen euro, wat bijna dubbel zoveel is als een jaar eerder. De aangepaste ebitda-marge bleef met 12,6 procent ‘robuust’, maar was toch een stuk lager dan in de tweede helft van 2020 (16,5%).

De vertraging bij het doorrekenen van de duurdere grondstoffen in de verkoopprijzen verklaart dat. Gemiddeld duurt het circa drie maanden om hogere grondstoffenprijzen volledig te verwerken in de verkoopprijzen, legt Deceuninck uit in zijn persbericht.

Topman Francis van Eeckhout wijst er ook op dat Deceuninck door de combinatie van een ‘uitzonderlijk sterke vraag’ en grondstoffenschaarste er niet steeds in geslaagd is leveringstermijnen te respecteren – wat hij ten zeerste betreurt.

Onder de streep blijft er over het eerste halfjaar 20,6 miljoen euro nettowinst over. In het moeilijke eerste halfjaar van 2020 leed Deceuninck 3,4 miljoen euro verlies. Per aandeel bedraagt de nettowinst 0,15 euro.

Tweede jaarhelft

Het bedrijf verwacht dat de sterke woningbouwmarkt zal doorzetten in de tweede jaarhelft. Ook de grondstoffenprijzen zullen naar verwachting verder de hoogte ingaan, al zou de stijging ‘iets gematigder’ zijn dan in de voorbije twaalf maanden.