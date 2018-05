Grootste werf in Antwerpen ligt voor lange tijd stil

De graafwerken voor de bouw van een ondergrondse parking op het Zuid in Antwerpen zijn stopgezet tot er een uitspraak ten gronde is. Dat kan anderhalf jaar duren, vernam De Tijd.

De heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken is het grootste bouwproject in uitvoering in Antwerpen. In een eerste fase wordt een ondergrondse parkeergarage voor 2.000 auto's gebouwd. Als die klaar is, kan de heraanleg van het plein beginnen.

Voor de werken was een groot maatschappelijk draagvlak maar de voorbije maanden trokken vijf partijen naar de Raad van de Vergunningsbetwistingen. Twee van de vijf klagers riepen eerder deze maand de hoogdringendheid in.

Omdat wordt gevreesd dat de werken onomkeerbaar zijn, moeten ze tijdelijk worden stilgelegd, was het argument van hun advocaten. Experts vonden dat vreemd, omdat graafwerken normaal niet onomkeerbaar zijn.

Toch heeft de rechter de werken vorige week tijdelijk stilgelegd. Nadat de rechter in kort geding vorig week de beide partijen had gehoord, heeft hij nu beslist dat de werken aan de heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen worden stilgelegd tot de zaak ten gronde is behandeld.

Experts gaan ervan uit dat die uitspraak er pas over anderhalf jaar is.

Van parking naar park

De Zuiderdokken werden aan het einde van de 19de eeuw gegraven. Toen ze in 1969 werden dichtgegooid, kwam er een groot plein. Vandaag zijn de Gedempte Dokken vooral een chaotische parking. Tegen 2023 moeten ze groen ogen, hoewel het nu zeer twijfelachtig is of die datum gehaald wordt.

Behalve een park met 497 bomen komen er vier pleinen en een publieke (voor)ruimte aan de cultuurhuizen.De aanleg van het park kost 23 miljoen euro.