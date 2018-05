Grootste werf in Antwerpen stilgelegd

De werken op de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen zijn na een klacht van twee buurtbewoners stilgelegd. Dat heeft De Tijd uit doorgaans welingelichte bron vernomen.

Na een klacht van twee buurtbewoners is door de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist om de graafwerken voor een ondergrondse parkeergarage voor 2.000 auto's stil te leggen.

Er is nog geen arrest over de grond van de klacht, maar de hoogdringendheid werd ingeroepen. Omdat gevreesd wordt dat de werken onomkeerbaar zullen zijn, werd beslist de werkzaamheden stil te leggen. Experten vinden dat vreemd. Normaal zijn graafwerken zijn niet onomkeerbaar.

De werken aan de Gedempte Zuiderdokken zijn vandaag het grootste bouwproject in uitvoering in Antwerpen.

De bouw van de ondergrondse parkeerplaats is de eerste fase van een drastische herontwikkeling van de site. Pas na de bouw van de parkeergarage kan de rest van de werken starten.

23 miljoen

De Zuiderdokken zijn op het einde van de negentiende eeuw gegraven. In 1969 werden ze dichtgegooid en kwam er een groot plein. De aanleg van het park zou 23 miljoen euro kosten.

Het einde van de werken was voorzien voor 2023. Het is onduidelijk hoe lang ze zullen stilliggen. De bevoegde schepen Koen Kennis (N-VA) was nog niet bereikbaar voor een reactie.