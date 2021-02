Grote vastgoedjongens mikken op Belg die niet meer koopt

De projectontwikkelaar ION investeert samen met de vermogensbeheerders Bouwinvest Real Estate Investors en CBRE Global Investment Partners 280 miljoen euro in nieuwbouwwoningen voor de huurmarkt. Ze spelen in op het groeiend aantal Belgen dat niet meer kan of wil kopen.

De Belg en de baksteen in zijn maag. Het is een klassieker. Maar het is steeds meer een duaal verhaal, waar de Waregemse ontwikkelaar ION maar al te graag wil op inspelen. Enerzijds is er de groep van mensen (met centen) die niet genoeg kunnen krijgen van woningvastgoed en er de stijgende marktprijzen al dan niet met de glimlach bijnemen. Het aantal gezinnen dat eigenaar is van vastgoed naast de woning waarin ze zelf wonen, steeg de voorbije 15 jaar van 13 naar 17 procent. Anderzijds daalt het percentage van de gezinnen met lagere inkomens dat in België een eigen woning bezit al jaren.

'De eigenwoningmarkt wordt in België steeds meer een markt met twee gezichten', benadrukt Van Gompel, senior economist van KBC (zie grafiek). Bij de welstellende gezinnen, met een inkomen dat boven 60 procent van het mediaaninkomen ligt (mediaan: de helft heeft een inkomen boven dat bedrag, de andere helft zit eronder, red.), was er tot 2018 nog een lichte stijging van het percentage dat een eigen woning bezit. Dat percentage (77%) ligt nu hoger dan het gemiddelde van de EU (73%). De kloof tussen België en het Europese gemiddelde is de voorbije jaren zelfs nog licht toegenomen.

Minder welstellend

Bij de minder welstellende gezinnen (inkomen onder 60% van de mediaan) zet zich al jaren de omgekeerde trend door. Het aantal bezitters van een woning in die inkomensklasse daalde in ons land gestaag (van 45% naar 37%). Dat is onder het Europese gemiddelde (50%). En het percentage dat een eigen woning bezit, is in de EU minder gedaald dan in België.

De trend dat steeds meer Belgen eigenaar worden, staat duidelijk onder druk. Steven Trypsteen Economist ING

Iets meer dan 70 procent van de Belgen is vandaag huiseigenaar. Maar experts verwachten dat dat tegen 2030 zakt naar 65 procent, het niveau van 1995. Dat bleek vorig jaar uit een studie van ING over de verwachtingen van de experts in de sector. 'De trend dat steeds meer Belgen eigenaar worden, staat duidelijk onder druk', voegt Steven Trypsteen, economist bij ING, eraan toe. Die trendbreuk betekent dat tienduizenden Belgen in de nabij toekomst een woning zullen huren in plaats van een te bezitten. In grote steden als Brussel, Antwerpen, Charleroi, Gent, Luik en Leuven ligt het aantal woningbezitters al onder 55 procent, zeker bij nieuwbouw.

Maar de ommekeer is deels ook te verklaren door een mentaliteitswijziging. Veel jongeren veranderen geregeld van job en reizen vaker. De aankoop van een eigen woning is minder prioritair of wordt uitgesteld.

ION richt daarom ION Residential Platform (IRP) op. Dat is een joint venture met twee internationale institutionele vermogensbeheerders: Bouwinvest en CBRE Global Investment Partners. Samen plannen ze 280 miljoen euro te investeren in nieuwbouwprojecten, goed voor zowat 1.000 wooneenheden. IRP wordt het allereerste niet-beursgenoteerde institutionele woningplatform van België.

Grote investeerders

Veel grote investeerders tonen een groeiende interesse om te investeren in grote residentiële projecten, zeker nu kantoren en retailvastgoed het moeilijker hebben. IRP mikt op de grootste Belgische steden. De projecten komen deels uit de pijplijn van ION zelf, maar worden aangevuld door die van andere ontwikkelaars.

'Er zullen in België nog grote deals volgen waarin institutionele spelers investeren in grote pakketten woningvastgoed. België is zeker geen voorloper. Op Europees niveau was in 2020 institutioneel residentieel (22%) na kantoren (38%) de grootste investeringsklasse, nog voor logistiek (16%) en retail (12%)', stelt Jean-Philip Vroninks, de CEO van de makelaar JLL België.



Bouwinvest en CBRE Global Investment Partners, die laatste namens een van zijn klanten, nemen 'een gelijk economisch belang' in de joint venture. ION neemt een minderheidsbelang en treedt op als dienstverlener. Er is een toezegging van een eigen vermogen van 168 miljoen euro.

'De lancering van deze joint venture is een stap in de ontwikkeling van ION, waarbij we naast ontwikkelaar ook als belegger actief worden. We geloven in de Belgische markt voor huurwoningen en hebben de ambitie hier fors in te groeien', stellen Davy Demuynck en Kristof Vanfleteren, de co-CEO’s van ION. Samen met Paul Thiers (Ex-Unilin) zijn ze de enige aandeelhouders van ION..

Waarnemers bevestigen het enorme potentieel van de markt. Zo'n financiële partners hebben diepe zakken. Ze verwachten dat de partner-ontwikkelaar zijn beloften op het vlak van rendement kan waarmaken. Naar verluidt is het de bedoeling het hele bedrag binnen de drie jaar te investeren.