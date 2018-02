‘Heel Beernem staat vol appartementen'

Zelfs in de landelijke West-Vlaamse gemeente Beernem kwamen er de voorbije jaren honderden appartementen bij. Niet alle inwoners staan daarom te springen. ‘Beernem is niet meer de landelijke gemeente van mijn jeugd.’

Wie de verappartementisering van het Vlaamse platteland in één oogopslag wil gadeslaan, moet op de E40 richting kust de afrit Beernem nemen en vervolgens minder dan een kilometer doorrijden tot aan het Stationsplein van de West-Vlaamse gemeente, vlak bij Oostkamp.

Café De Sportvriend ruimt hier eind dit jaar baan voor Residentie Cathérina, genoemd naar de cafébazin die haar pand verkocht aan een projectontwikkelaar. Op de parking aan het station, voor een appartementsgebouw, prijst een elektronisch paneel op een aanhangwagen de luxueuze penthouses aan die hier in de lente van 2019 zullen verschijnen. Aan de overzijde van de twee treinsporen glijdt een rode bouwkraan behoedzaam over een ander complex, dat in juli dit jaar klaar moet zijn.

Er is bijna geen plek meer voor verkavelingen. Voor projectontwikkelaars is het financieel interessanter om appartementsgebouwen te zetten. johan de rycke burgemeester beernem

‘De voorbije jaren kwamen er in onze gemeente honderden appartementen bij’, vertelt Johan De Rycke (64), al twaalf jaar CD&V-burgemeester van Beernem. ‘Niet alleen hier, maar bijvoorbeeld ook in de dorpskern van deelgemeente Oedelem.’ Om heel precies te zijn: volgens de Vlaamse Confederatie Bouw is het aantal appartementen in Beernem tussen 2005 en 2017 ruim verviervoudigd, van 157 naar 647.

Burgemeester De Rycke wijst op een combinatie van factoren. ‘Het aantal inwoners is in 40 jaar tijd met 40 procent gestegen tot 15.700. Beernem is populair als groene gemeente met een bos van 450 hectare. We liggen op minder dan een kilometer van de E40 en hebben goede treinverbindingen. Er wonen hier zelfs mensen die elke dag in Noord-Frankrijk gaan werken.’

Schermvullende weergave ©Jonas Lampens

Maar de bouwgrond in Beernem wordt, net als elders in Vlaanderen, steeds schaarser en duurder. ‘De prijzen verdrievoudigden in tien jaar tijd, tot 300 à 350 euro per vierkante meter. Er is bijna geen plek meer voor nieuwe verkavelingen. Voor projectontwikkelaars is het financieel interessanter om appartementsgebouwen te zetten.’

Sinds begin jaren 2000 trekt Beernem met zijn ruimtelijk structuurplan zelf de kaart van de zogenaamde kernverdichting, waarbij het mensen zo veel mogelijk wil concentreren rond het treinstation. De Rycke: ‘Appartementen mogen hier tot drie bouwlagen hebben, met daarbovenop twee kleinere dakverdiepingen. Elders, zoals in het centrum, mogen de appartementen maar twee lagen hebben.’

Als gevolg van maatschappelijke evoluties neemt de vraag jaar na jaar toe, zegt De Rycke. ‘Je hebt enerzijds steeds meer alleenstaanden, voor wie het goedkoper is om een appartement te huren dan een woning. En we hebben anderzijds een vrij oude bevolking. Het aandeel 65-plussers ligt hier hoger dan het gemiddelde in Vlaamse gemeenten. Die mensen verkopen hun woning met tuin om in een kleiner appartement te komen wonen. Omdat ze minder mobiel zijn, wonen ze liever dicht bij het station, de bushalte en de supermarkten.’

647 Appartementen in Beernem Het aantal appartementen in Beernem is tussen 2005 en 2017 ruim verviervoudigd, van 157 naar 647.

In café De Zevende Hemel, dat bijna tegen de sporen plakt, nipt Michel (65) aan de bar van zijn glas rosé. Hij staat op van zijn kruk en wijst naar het appartementencomplex Millennium aan de overkant. ‘Daar woon ik al vier jaar. Ik ben maar alleen, mijn huis was veel te groot geworden. De meeste bewoners van ons complex zijn van mijn leeftijd. Zoals je ziet, staat heel Beernem ondertussen vol appartementen, he.’ (lacht)

Lang niet iedereen is daar onverdeeld gelukkig mee. ‘Eerlijk: ik kijk met gemengde gevoelens naar het stijgende aantal appartementen’, zucht Alex Leyseele (54), die al 25 jaar een kapsalon runt in de Stationsstraat. Zijn familie woont al vier generaties in Beernem. ‘Professioneel vaar ik er wel bij, want ik heb meer klanten. Maar ik vrees dat er binnenkort parkeerproblemen komen als er nog meer gebouwd wordt.’