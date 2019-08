Heftruckbedrijf TVH doet Britse overname

De overname loopt via de onderdelendivisie TVH Parts. Die vennootschap neemt alle aandelen over van IPS, dat in 2001 in Telford (VK) werd opgericht en zich vooral richt op de Britse markt. 'Met deze overname vergroot TVH Parts zijn technische kennis en commerciële bereik in het Verenigd Koninkrijk aanzienlijk', zeggen de bedrijven in een mededeling.