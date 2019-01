Heropening tunnels Reyerscomplex loopt vertraging op

De werken zullen minstens twee maanden langer duren.

De werken aan de drie tunnels van het Reyerscomplex zullen langer duren dan voorzien. Dat heeft Brussel Mobiliteit dinsdag bevestigd in navolging van een bericht van de zender RTL. De Reyers-Meisertunnel en de Montgomerytunnel, beide in de richting van de E40, openen pas weer eind maart. De heropening van de Montgomerytunnel in de richting van het centrum is verschoven naar juni. Aanvankelijk hadden de drie tunnels eind januari, begin februari weer in gebruik moeten zijn.

De vertraging komt doordat de waterdichtingswerken en het gieten van het beton meer tijd in beslag namen dan voorzien. Bij het openen van de werf werden kabels en leidingen ontdekt die niet op de plannen voorkwamen. Die moesten eerst worden geïdentificeerd en verplaatst om de water- en elektriciteitsbevoorrading in de wijk te verzekeren, is te horen bij woordvoerster Camille Thiry van Brussel Mobiliteit.

Er deden zich ook andere onvoorziene gebeurtenissen voor. Zo moest de betonnen plaat voor het dak van de Montgomerytunnel in twee keer worden gegoten in plaats van in één keer, en dit om de stabiliteit van het station Diamant te garanderen. Tot slot zat ook het weer niet mee: 'We hebben een polaire vortex over ons heen gekregen, gevolgd door een hittegolf en daarna heel wat regen', aldus Thiry.