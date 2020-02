Herstructurering duwt Deceuninck stevig in het rood

Herstructureringen en de moeilijke economische situatie wegen op de ramenmaker Deceuninck. Het West-Vlaamse bedrijf sluit 2019 af met een nettoverlies van 14,7 miljoen euro.

De West-Vlaamse fabrikant van pvc-ramen heeft in 2019 een omzet van 633,8 miljoen euro gedraaid, een val van zes procent. De brutobedrijfswinst (ebitda) maakte een duik van 37 procent, naar 51,6 miljoen euro. In 2018 kon Deceuninck nog afkloppen met nettowinst, zo'n 15,6 miljoen euro, maar 2019 was een 'veel moeilijker jaar', zegt het bedrijf. Het nettoverlies komt neer op 14,7 miljoen euro.

Turkije

Dat de omzet zes procent daalde, wijt Deceuninck aan de lagere volumes in Turkije, een belangrijke markt voor het bedrijf. Voor het deel Turkije & Emerging Markets daalde de omzet met 19 procent. Daar wordt Deceuninck al enkele jaren geteisterd door de hoge inflatie, dure grondstoffen en de lage waarde van de lira. Vorig jaar al vreesde Deceuninck dat herstel niet voor meteen zou zijn.

Dat zorgt voor een zwakker consumentenvertrouwen, dat een impact had op de volumes. In de VS ging het beter, daar steeg de omzet met 3,1 procent, mede door een stijging van de dollar.

Herstructurering

Door de hoge intrestvoeten in Turkije, liepen de financiële kosten op tot 22,5 miljoen euro. Deceuninck zegt dat daar pas vanaf januari 2020 een daling te merken was. Tot slot wijst Deceuninck bij de extra kosten ook naar de herstructurering in Europa. Daar daalde de omzet met 1,8 procent, tot 332,3 miljoen euro.

We stellen onze langetermijnvisie niet in vraag. Francis Van Eeckhout CEO Deceuninck

Om dat aan te pakken werd een fabriek in Duitsland afgeslankt en de productie verhuisd naar Polen, wat 9 miljoen euro kostte. Deceuninck beklemtoont dat het om een eenmalige kost gaat, die past in de 'strategische herpositionering' van het bedrijf in Europa. Daar hintte CEO Francis Van Eeckhout in augustus al op. Volgens het bedrijf weegt die investering op de resultaten van 2019, maar moeten daar de komende 18 maanden vruchten van te plukken zijn.

De netto-financiële schuld steeg met 14,4 miljoen euro tot 140,2 miljoen euro, door snellere betalingen. Van Eeckhout noemt de resultaten in een persbericht ontgoochelend. 'Maar we stellen onze langetermijnvisie niet in vraag. Ons business model in Turkije en de VS blijft sterk, ondanks de vertraging. De inefficiëntie in Europa pakken we aan met een herstructurering.'