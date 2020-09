'Het is alle hens aan dek bij Besix'

Johan Beerlandt, voorzitter Besix, is er van overtuigd dat zijn groep deze moeilijke jaren in de bouw zal overleven.

Bij de Belgische bouwreus Besix gaan almaar meer knipperlichten branden. Net als in de hele sector staan het orderboekje en de winstmarges zwaar onder druk. 'Het is alle hens aan dek.'

Besix-oprichter en -voorzitter Johan Beerlandt windt er geen doekjes om als we hem polsen naar de gang van zaken bij zijn levenswerk. 'Ik ben opnieuw meer op kantoor. Ik heb alle vertrouwen in Rik Vandenberghe, mijn opvolger als CEO, en zijn team. Het is wel alle hens aan dek. De hele sector in België is ziek. Maar bij Besix zullen we het te boven komen.'

Besix, de grootste bouwgroep van ons land, kon over het boekjaar 2019 nog behoorlijke resultaten neerleggen. Er werd een recordomzet van 3,33 miljard euro (+32%) gerealiseerd. De nettowinst was wel al gehalveerd van 92 naar 45 miljoen euro. Door corona werd de beslissing over het dividend in april ook al uitgesteld. Wat eerst wat tegenwind was, is uitgegroeid tot een perfecte storm.

Verloren omzet

Door de lockdown lag de bouwgroep bijna volledig stil. Volgens Beerlandt wordt het moeilijk die verloren omzet in het lopende boekjaar nog goed te maken. 'De vaste kosten blijven doorlopen. Bij ons blijven die wel beperkt tot 7 à 7,5 procent van de omzet. De marges op de omzet zijn in België hoe dan ook zeer klein, dus nu wegen die vaste kosten extra zwaar door', zegt Beerlandt.

Een groep als Besix verdient al jaren zijn brood in het buitenland. In Dubai, dat rekent op het internationale toerisme, zijn de bouwkranen grotendeels stilgevallen. De rijke olielanden in het Midden-Oosten zijn zwaar getroffen door de crisis.

Maar ook op de Belgische markt incasseerde Besix enkele opdoffers. Het lag stevig overhoop met de ontwikkelaar Iret Development over de bouw van het Antwerpse kantoor van de federale politie. Het project liep daardoor twee jaar vertraging op. Ook de renovatie van het Manhattan Center in Brussel leverde problemen op.

Besix Ontstond in 2004 door een management buy-out van Johan Beerlandt, de roots van het

bedrijf gaan terug tot 1909. Aandeelhouders: management rond Johan Beerlandt (50%), Egyptische familie Sawiris (50%). Omzet (2019): 3,33 miljard euro. Orderboek: 4,8 miljard euro. Nettowinst: 42 miljoen euro. Medewerkers: 13.351.

Met Befimmo, de specialist in kantoorvastgoed, had Besix een akkoord over het ZIN-project, het indrukwekkend gebouwencomplex aan het station Brussel-Noord. Maar Befimmo laat dat contract nu uitvoeren door een consortium gevormd door CFE, BPC, Van Laere en VMA.

Besix en Befimmo wensen niet in te gaan op de verbreking van het ZIN-contract. Vaak ontstaan in België discussies tussen de bouwbedrijven en de bouwheren over meerkosten voor niet-voorziene bijkomende werken. Door de bikkelharde biedstrijd vertrekken bouwgroepen bij hun offerte meestal van het laagst mogelijke kostenplaatje. Als dan een tegenvaller opduikt, proberen ze die bijkomend te factureren. Maar opdrachtgevers gaan niet meer zo gemakkelijk mee in dat verhaal.

Van een herstructurering is voorlopig geen sprake bij Besix. Toch is in de bouwsector het verschil tussen een zware besparing en een herstructurering flinterdun. Bovendien schuiven de pionnen razendsnel. Mark Beyst, een oudgediende van Besix, werd na zeven jaar BAM België teruggehaald om orde op zaken te stellen bij Besix Vlaanderen-Brussel. Ook de CFO van de groep werd de laan uitgestuurd. 'Een degelijke kracht, maar niet het profiel dat we vandaag nodig hebben', zegt Beerlandt.

Schuldenvrij

De stichter van Besix twijfelt er niet aan dat zijn levenswerk ook deze storm overleeft. Het heeft een stevig eigen vermogen en nauwelijks schulden op de balans. 'Toen we begonnen, hadden we 160 miljoen euro eigen vermogen en 120 miljoen euro schulden. Vandaag heeft Besix een eigen vermogen van 700 miljoen euro en geen schulden.'

Bij veel andere bouwgroepen is de financiële ademruimte veel beperkter. Grote bouwbedrijven dromen in België van een marge van 3 procent. 'Maar dat is al jaren niet meer haalbaar', bevestigt Marc Peeters, de CEO van BAM België. 'Bij ADEB-VBA, de vereniging van de grote aannemers, hebben ze de oefening gedaan. De marge is in de sector herleid tot nul. Dat heb ik nooit eerder geweten.'

En beterschap is niet meteen in zicht. De Confederatie Bouw komt bijna wekelijks met berichten over almaar verder slinkende orderboeken. Voor de grote groepen valt dat voorlopig nog mee, al bevestigen Beerlandt en Peeters dat de instroom van nieuwe orders niet meer zo vlot gebeurt voor wie moet leven van de industrie of van de overheid.