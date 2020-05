'Het is drukker dan voor de corona-uitbraak'

Om zijn stilgevallen activiteit van staalskeletbouw te compenseren begon de Limburgse ondernemer Ronny Mouling met de constructie van prefabzwembaden met een stalen frame. 'Met die activiteit erbij draaien we nu meer omzet dan voor de coronacrisis.'

'Nu besteld, na drie weken zwemmen in eigen tuin.' Met die slogan herdacht Ronny Mouling zijn business, toen die half maart frontaal geraakt werd door de coronacrisis. Nochtans was Eurosteelframing (ESF) allerminst een zwembadbouwer, wel een metaalbedrijf. 'We maken al jaren stalen skeletten voor woningbouw, naar analogie met de houtskeletbouw. Dat geeft heel sterke en lichtgewichtwoningen.'

Acht jaar geleden begon Mouling, die af wilde van het klassieke, weinig innovatieve staalwerk, daarmee, geïnspireerd door de bouwwijze in Nieuw-Zeeland. Met succes. Op het moment dat het coronavirus in Europa neerstreek, werkten de negen arbeiders van ESF in het atelier aan acht à negen projecten, allemaal gezinswoningen, en liep de omzet naar 3 miljoen euro per jaar. Tot alle werven plots stilvielen. 'Dat zette Mouling aan het denken. 'Mensen zullen deze zomer vakantie nemen in hun tuin. Waarom zouden we onze stalen frames niet gebruiken als skelet voor een zwembad?'

Warmtepomp

Onder de naam Quick Pools heeft het bedrijf uit Peer al acht zwembaden geplaatst en nog eens zoveel in bestelling. Kostprijs: 26.000 euro, inclusief bekleding, pompinstallatie (voor waterfiltering) en warmtepomp (voor verwarming). 'Elk dag krijgen we nog aanvragen, al resulteert niet alles in een bestelling', zegt Mouling. 'Het gaat zelfs zo ver dat we moeilijk aan de vraag kunnen voldoen, omdat we kampen met een tekort aan onderdelen. We zijn daarvoor afhankelijk van Italiaanse en Franse bedrijven, en die zijn nog altijd de voorraden van hun grote klanten aan het aanvullen.'

'Tegelijk gaan we te veel mee in de vraag van klanten', geeft Mouling lachend toe. 'We leveren standaard een zwembad van 6 op 2,5 meter. Maar de ene wil daar een ingewerkt afdekzeil bij, de andere een speciale bekleding, enzovoort. Dat maakt het allemaal moeilijker.'

De waterschaarste zet volgens de Limburgse ondernemer geen rem op de aanvragen. 'Toch niet zolang er geen verbod komt op het vullen van zwembaden. Bovendien, eens het bad gevuld is, kun je met de meegeleverde zuiveringsinstallatie vier jaar voort.'

De switch naar zwembaden heeft ESF in staat gesteld de twee maanden lockdown te overleven. 'De bouw is weer volop in gang geschoten. Met de zwembaden erbij draaien we meer omzet dan voor de coronacrisis. En ook de nieuwe orders voor bouwprojecten voor de rest van het jaar lopen vlot binnen. We zitten volgeboekt tot oktober. We zullen dit jaar geen omzet verliezen.'

Staalbouw

Mouling gelooft heilig dat staalbouw de toekomst is voor de woningbouw. 'Je kunt er lichtgewicht-, heel sterke en toch ecologische woningen mee bouwen. Staal is een recycleerbaar materiaal - het staal dat wij gebruiken, heeft al een tweede leven - en de muren zijn dunner dan de klassieke stenen variant. Daardoor hou je veel plaats over voor isolatie.'