'Het zou me verbazen als Recticel volgend jaar geen overnamebod in de bus krijgt'

Het Belgische Recticel wordt een pure isolatiespeler. Dat schrikt de Oostenrijkse kandidaat-overnemer Greiner af, maar de champagnekurken vliegen niet in het rond. De deur staat open voor een overnamebod van een reus zoals Kingspan.

Recticel heeft met het Amerikaanse Carpenter een bindende overeenkomst getekend voor de verkoop van de divisie Engineered Foams, die technische polyurethaanproducten maakt voor onder meer akoestische isolatie in auto’s en compressoren.

De handtekeningen werden gezet nadat de Recticel-aandeelhouders met een overtuigende meerderheid groen licht hadden gegeven voor de deal. Het fiat van de aandeelhouders was cruciaal als gifpil om de Oostenrijkse stoorzender Greiner weg te jagen. Recticel en Carpenter verwachten de deal tegen midden volgend jaar af te ronden.

Niet alleen de divisie Engineered Foams – voor 656 miljoen euro – gaat de deur uit, ook de matrassenactiviteiten worden verkocht, voor 122 miljoen euro. Daardoor verandert Recticel van een ‘conglomeraat’ naar een bedrijf met een duidelijke focus – alleen nog isolatiematerialen – en een goed gespijsde bankrekening.

‘Dit stond niet in ons oorspronkelijke strategische plan’, zegt CEO Olivier Chapelle. ‘We wilden het bedrijf op twee benen uitbouwen, maar zijn door omstandigheden genoodzaakt van koers te veranderen.’

Er zijn veel opportuniteiten om de isolatiebusiness te laten groeien. Olivier Chapelle CEO Recticel

Het management heeft de ambitie de isolatiebusiness verder uit te bouwen, deels op eigen kracht, deels via overnames. Het heeft daar ook de financiële ma­noeu­vreer­ruim­te voor. ‘Er zijn veel opportuniteiten om te groeien’, zegt Chapelle zonder in detail te treden.

De overname van een Poolse isolatieplaatfabriek moest een eerste grote stap worden. Recticel was bereid 30 miljoen euro neer te tellen om zijn vlag te planten in Centraal- en Oost-Europa, maar de eigenaar Gor-Stal heeft de deal geannuleerd en wil meer geld voor zijn waar.

Recticel is in Europa het nummer twee in polyurethaanisolatie, met een omzet van 249 miljoen euro (2020) en 27,7 miljoen euro brutobedrijfswinst. Het moet de Ierse bouwmaterialenreus Kingspan laten voorgaan als absolute marktleider. Polyurethaan neemt zo’n 15 à 20 procent van de isolatiemarkt in, en is in opmars door de steeds strengere isolatievoorschriften.

Een pure speler wekt interesse. Dat Recticel er een wordt, kan zelfs een biedoorlog in gang zetten. Analisten Kepler Cheuvreux

De toekomst oogt dus mooi voor wat overblijft van Recticel, maar net daardoor is het geen evidentie om het te vrijwaren als een onafhankelijk bedrijf.

‘Een pure speler wekt interesse. Zo kom je op de radar van potentiële overnemers’, klinkt het bij analisten. ‘Dit kan zelfs een biedoorlog in gang zetten’, luidt de analyse van het Franse beurshuis Kepler Cheuvreux. Een andere sectorkenner drukt het nog straffer uit. ‘Het zou me verbazen als Recticel tegen eind volgend jaar geen overnamebod in de bus heeft gekregen.’

‘Een bod kunnen we niet uitsluiten. We zijn beursgenoteerd en kunnen dat niet tegenhouden. Als het een overtuigend bod is, heeft de raad van bestuur de verantwoordelijkheid dat te bekijken’, zegt Chapelle.

De vraag is dan wie interesse zou tonen, en welke prijs die bereid is te betalen. Kingspan probeerde de isolatietak al twee keer in te lijven. Tevergeefs. De derde keer zou de goede kunnen zijn, al zien analisten Kingspan niet als grootste kanshebber. Een deal stoot vermoedelijk op verzet bij de concurrentiewaakhonden. Dat geldt ook voor Unilin, de groep achter de Quick Step-vloeren.

‘Recticel heeft vier fabrieken, waarvan drie grote. In België, Frankrijk en het VK. Als Europa de overnemer dwingt een van de drie af te staan, valt meteen een substantieel deel van diens plannen weg’, zegt een waarnemer.

Wat deed de Franse bouwmaterialenreus Soprema twee jaar geleden op de aandeelhoudersvergadering van Recticel?

Saint Gobain en Rockwool vallen ook als overnamekandidaten. Die zijn vooral actief in respectievelijk glas- en rotswolisolatie, maar willen mogelijk uitbreiden naar nieuwe technologie, zoals polyurethaan. Of het Franse miljardenbedrijf Soprema? De bouwmaterialenreus dook twee jaar geleden vanuit het niets op tijdens de aandeelhoudersvergadering van Recticel. Dat zette toen al speculatie in gang.

Het aandeel Recticel noteert rond 17 euro, de beurswaarde bedraagt 960 miljoen euro. Sinds begin dit jaar is er een koerswinst van ruim 60 procent, en volgens analisten is dat nog niet het einde. De koersdoelen lopen op tot zelfs 22 euro bij ING.

Dat laatste beurshuis waardeert de isolatiebusiness op 12,5 keer de verwachte brutobedrijfswinst in 2022. Die multiple is een pak kleiner dan die van grootmachten als Kingspan. Maar wie een aanvaardbaar bod wil doen, moet volgens analisten met een wat hogere multiple over de brug komen.

Idioot

Ondanks alles ligt de bal nog altijd in het kamp van Greiner. De Oostenrijkers hebben in principe niets meer te zoeken bij Recticel, nu het deel waarin ze interesse hadden aan Carpenter is verkocht. Maar dat betekent niet dat ze het akkoord met de holding Bois Sauvage - om diens belang van 27 procent in Recticel over te nemen – zullen annuleren.

52 miljoen Greiner kan in één klap 52 miljoen euro winst boeken, als het de Recticel-aandelen die het van Bois Sauvage koopt tegen de huidige aandelenkoers opnieuw verkoopt.