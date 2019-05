Heylen Vastgoed gaat nu ook Antwerp Giants sponsoren

Om zijn positie in de provincie Antwerpen nog te versterken gaat de vastgoedmakelaar Heylen Vastgoed naast Royal Antwerp FC ook het basketteam Telenet Giants Antwerp sponsoren.

Johan Heylen opende in 2005 zijn eerste vastgoedkantoor in Herentals. De voorbije jaren bouwde hij het bedrijf samen met Cedric Vanhencxthoven uit tot een middelgrote speler. De afgelopen vijf jaar ging het zeer snel: van drie naar tien kantoren, van zes naar 52 medewerkers. In vier jaar is de omzet meer dan verviervoudigd tot 6,9 miljoen euro.

Het bedrijfsgeheim van de Kempense ondernemers: de kwaliteit van de dienstverlening als motor voor de groei, met sportsponsoring als turbo. Als geen andere makelaarsketen zet Heylen in op sportsponsoring. Heylen Vastgoed is al jaren sponsor van voetbalclub Antwerp, stond mee aan de wieg van de ploeg rond veldrijder Wout van Aert, de Krawatencross en Heylen Vastgoed Heistse Pijl. Nu wordt het basketteam van de Antwerp Giants aan dat lijstje toegevoegd.

Sterk merk maken

Sportsponsoring moet van Heylen Vastgoed een sterk merken maken. Sterk groeien is voor Heylen geen doel op zich. ‘Het is pure noodzaak. Je moet vandaag voldoende schaalgrootte ontwikkelen om alle vormen van gespecialiseerde teams te kunnen inzetten voor verhuur, nieuwbouw, juridische ondersteuning, marketing of luxevastgoed. Precies schaalgrootte zal ook belangrijk zijn op de dag dat het minder goed gaat op de vastgoedmarkt’, benadrukt Heylen.

Alle kantoren liggen in de provincie Antwerpen, een bewuste keuze. ‘Je kan niet overal aanwezig zijn en tegelijk een markt grondig bewerken en van je naam een merk maken’, zegt Vanhencxthoven. Plannen om buiten de provincie te gaan zijn niet aan de orde.

De naamsbekendheid in de Antwerpse regio bouwt Heylen in belangrijke mate uit via sportsponsoring. Sinds drie jaar is Heylen Vastgoed shirtsponsor van RFC Antwerp. ‘Ik ben altijd supporter geweest van de club. Tien jaar geleden ben ik er zelf naartoe gestapt om te sponsoren. Ze waren verbaasd. Voor mij was het nochtans logisch: in de regio wonen 1,7 miljoen mensen. 700.000 à 800.000 van hen zijn voor mij potentiële kopers, verkopers, huurders en verhuurders.’

De exposure van Heylen Vastgoed door de uitzonderlijke prestaties van de club had Heylen nooit verwacht. ‘Iedereen leeft mee met die club. Onze loge en onze seats, een vijftigtal plaatsen per match, zijn populair.’ De zichtbaarheid op tv is mooi meegenomen. ‘Mensen willen voetbal zien, zeker als de club in de regio presteert. Ze gaan je sponsoring niet wegzappen. Al onze klanten worden er beter van, met verhoogde zichtbaarheid en meer bezoekers op de website.’

Het is het verhaal van de kip en het ei. Hoe meer woningen je kan aanbieden, hoe meer omzet je kan draaien. Sinds 2013 steeg het aantal panden te koop van 200 naar 1.150, het aantal panden te huur ging van 25 naar 270.

Giants

Hoeveel Heylen in de sponsoring van de club investeert, wil hij niet kwijt. En of het betaalbaar blijft als Antwerp zo sterk blijft presteren? ‘We zien wel.’ Het contract loopt nog twee seizoenen.

Heylen Vastgoed in 2018 Heylen Vastgoed in 2018 Kantoren > 10. Werknemers > 52. Omzet > 6,9 miljoen euro. Nettowinst > 15.000 euro. Ebitda > 363.791 euro. Woningen in de aanbieding > Te koop > 1.150. Te huur > 270.

Heylen Vastgoed gaat nu ook Telenet Giants Antwerp sponsoren. ‘Het is een ander, kleiner, maar complementair publiek. En we kunnen ons versterken in het centrum van Antwerpen en Deurne. We linken onze naam aan de nieuwe basketcampus van Antwerp Giants vlak bij het Sportpaleis. We beginnen met de sponsoring van de jeugdploegen. Als het kan, willen we meegroeien.’

Zijn zakenpartner benadrukt dat het grootste gedeelte van het promotiebudget nog altijd wordt uitgegeven aan het direct in de markt zetten van de woningen die de groep te koop of te huur heeft via de klassieke websitekanalen, van Immoweb tot Realo.

Maandelijks verspreidt Heylen Vastgoed ook een eigen krantje (een bijlage bij GvA op 100.000 exemplaren) met al zijn panden in de aanbieding. Voor 40 van de 52 weken is Heylen Vastgoed een vaste klant op de achterpagina van vier edities van De Streekkrant.