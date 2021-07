Hoe beschermt u zich tegen prijsstijgingen in de bouw?

‘Bij aannemingscontracten is de prijsvorming vrij. Er hoeft zelfs helemaal geen prijs vastgelegd te zijn’, zegt Frank Burssens, advocaat vastgoed- en bouwrecht bij Everest Law. ‘Als er wel prijsafspraken zijn, kan dat een vaste prijs zijn voor het totaal van de werken of eenheidsprijzen voor materialen en werkuren. Daarbij kan een indexering voorzien zijn in het contract.’ U moet dus de kleine lettertjes van uw contract nalezen om te weten of en hoe de prijs kan worden aangepast.

‘Het is altijd belangrijk om op voorhand goede afspraken te maken’, zegt Eline Debast, juridisch adviseur van het Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV). ‘Als aannemers met contracten of offertes werken, laat dan altijd op voorhand duidelijk maken wat bij prijsstijgingen gebeurt. Spreek af vanaf welk niveau prijsstijgingen mogen worden doorgerekend. Hanteer een formule om de meerkosten te berekenen. En regel dat de aannemer u op voorhand verwittigt als er een prijsstijging zit aan te komen.'

Dagprijzen

Sven Nouten van de Confederatie Bouw hamert ook op goede afspraken. ‘Aannemers die dagprijzen hanteren, raden we aan om bij de start van de werken de bouwheer op de hoogte te brengen van de betekenis van die dagprijs. Dan kan de bouwheer nog altijd terug en dat vermijdt discussies’, zegt Nouten. Een prijsvork afspreken is volgens hem niet realistisch. ‘Aannemers kunnen niet voorspellen hoe groot prijsstijgingen zullen zijn.'

Sleutel op de deur

Wie een woning op plan koopt of sleutel-op-de-deur laat bouwen op een eigen grond zal geen of in beperkte mate last hebben van de prijsverhoging van materialen. Die projecten worden beschermd door de wet-Breyne. ‘Die wet voorziet in een vaste prijs en een verplichte indexclausule’, zegt Burssens. ‘De mogelijke indexering voor duurdere materialen is wettelijk begrensd tot 40 procent van de bouwkosten, zonder de prijs van de grond.’ Al zijn er ook bouwpromotoren, waaronder Matexi, die geen indexclausule hanteren en een vaste prijs garanderen.