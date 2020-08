Huis isoleren wordt plots fors duurder

De belangrijkste isolatiematerialen worden in september in één klap 10 à 12 procent duurder.

Drie jaar lang zijn de prijzen van pur (polyurethaan) en pir (polyisocyanuraat), goed voor zowat 90 procent van alle isolatie in België, blijven dalen. Daar komt plots een ommekeer in.

Alle leveranciers op de Belgische markt (Unilin, Kingspan, Recticel, Ikon...) informeren op dit ogenblik al hun klanten. In de loop van september, ten laatste in oktober, passen ze hun prijzen, aan.

‘We kunnen niet anders. We worden allemaal geconfronteerd met een sterke stijging van MDI, het belangrijkste basisproduct voor het aanmaken van die isolatiematerialen’, zegt Lieven Malfait, directeur van de isolatiedivisie van Unilin. Hij sluit verdere prijsstijgingen niet uit. MDI is goed voor zowat 70 procent van de kostprijs van isolatieproducten.

Prijsexplosie

De jongste jaren kenden de prijzen van isolatiemateriaal een grillig verloop. Drie jaar geleden piekten ze. De prijs voor MDI, waarvan wereldwijd maar een handvol producenten zijn, was geëxplodeerd. De combinatie van een sterke vraag, grote productie-eenheden die in onderhoud gingen en installaties die onverwacht uitvielen veroorzaakte een groot tekort. De schaarste was zo erg dat in België werven stilvielen.

De prijs van MDI, jarenlang stabiel rond 1,60 euro per kilo, schoot plots meer dan de helft hoger naar 2,50 euro. Voor de eindklant steeg de prijs voor 1 m2 isolatie met een dikte van 100 millimeter van 14,40 euro in 2016 naar 22,10 euro in september 2017.

Sindsdien was de prijs fors teruggevallen. Er kwam bijkomende productiecapaciteit en sommige architecten en afnemers gingen op zoek naar alternatieven.

Dieptepunt

Voor de eindklant was de prijs van isolatiematerialen sinds de piek van september 2017 gedaald met 43 procent. André De Groote Groothandelaar en voorzitter van Fema, de federatie van de handelaars in bouwmaterialen

Het resultaat was dat de MDI-prijs begin dit jaar naar 1,20 euro per kilo zakte. 'Voor de eindklant daalde de prijs naar 12,60 euro per m2, 43 procent minder dan de piek van september 2017', stelt André De Groote, groothandelaar en voorzitter van Fema, de beroepsfederatie van handelaren in bouwmaterialen.

De prijs gaat nu naar meer dan 14,10 euro per m2. De Groote benadrukt dat er geen sprake is van een algemene prijsstijging van bouwmaterialen, ook als is er een droogtetoeslag voor de bulkgoederen die via de waterweg worden vervoerd vanwege de laagwaterstand.

Buitenkans

Voor de bouwer of verbouwer was het een buitenkans om goedkoper te isoleren. De kostprijs van spouwisolatie van een vrijstaande woning met een buitenmuuroppervlakte van 150 m2 daalde in de periode 2017-2020 met zo’n 1.000 euro. Voor een rijwoning met een buitengeveloppervlakte van 60 m2 bedraagt het verschil ruim 500 euro. Voor het isoleren van een dak van 100 m2 betaalde men snel 900 euro minder. De voorbije jaren wordt wel almaar dikkere isolatie gebruikt.

Verdere prijsstijgingen

Het is de vraag of de eerste prijsstijging het begin is van een opeenvolging van prijsverhogingen. Sommige experts zien opnieuw de perfecte storm zoals in 2016 waardoor de prijzen piekten. Zij gaan uit van extra prijsstijgingen van de basisgrondstof MDI met 20 tot 30 procent in september.