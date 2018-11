Huurprijzen kantoren stijgen in Brussel met 13 procent

De gemiddelde huurprijs van een kantoor in Brussel is 183,6 euro per vierkante meter per jaar. De prijs ligt 12,9 procent hoger dan een jaar geleden.

De huurprijzen van kantoren in Brussel zitten in de lift, blijkt uit het rapport van makelaar Jones Lang LaSalle voor het derde kwartaal.

Sinds 2016 stijgen de tophuurprijzen in de nieuwe contracten. Huurders betalen voor de allerbeste kantoorgebouwen 315 euro per vierkante meter per jaar, een historisch record.

Sinds 2017 is die stijgende trend ook te merken voor een groter deel van de duurste kantoren (het zogenaamde 'hoogste kwartiel'). De prijs ligt nu op 228,5 euro per vierkante meter per jaar, een toename met 8,2 procent op jaarbasis. De gemiddelde gewogen huurprijs kwam uit op 183,6 euro per vierkante meter per jaar (+12,9 procent). Alleen al in het laatste kwartaal was er een toename met 6,5 procent.

Weinig moderne kantoren

De prijsstijging is alvast niet het gevolg van een grote stormloop op kantoren. In de eerste negen maanden van dit jaar huurden bedrijven en overheden 251.000 vierkante meter op de Brusselse kantorenmarkt. Dat is 17 procent minder dan een jaar eerder. De aanbieders van co-working houden de markt overeind. Jone Lang LaSalle gaat voor 2018 nu uit van een vraag naar 300.000 à 325.000 vierkante meter, beduidend minder dan in 2017 (418.000 vierkante meter) en onder het vijfjaargemiddelde (384.000 vierkante meter).

De dalende beschikbaarheid van moderne kantoren weegt steeds zwaarder door. De leegstand van de kantoren zakt volgens Jones Lang LaSalle in het vierde kwartaal voor het eerst sinds eind 2001 onder de acht procent. Dat komt omdat de ontwikkelaars de voorbije jaren zo weinig nieuwe kantoren bouwden en oude kantoren een herbestemming gaven.

Hogere verwachting

De vraag lijkt wel toe te nemen. Er zitten grote aanbestedingen in de pijplijn voor grote afnemers zoals Vlaamse overheid (60.000 vierkante meter), de NMBS (80.000 vierkante meter) en de Europese Unie (125.000 vierkante meter).

Het aanbod neemt nog forser toe. De dalende leegstand, stijgende huurprijzen en de zeer hoge prijzen die worden betaald door vastgoedinvesteerders, geven ontwikkelaars opnieuw meer moed om nieuwe kantoren te bouwen.