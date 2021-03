IT-topman van KBC wordt CEO van baksteenbakker Vandersanden

Peeters is al tien jaar CIO voor KBC en volgt in oktober de 66-jarige Jean-Pierre - 'Pirre' - Wuytack op aan het hoofd van een van de grootste steenbakkerijgroepen van Europa. Wuytack, die 33 jaar CEO was, is de schoonzoon van Constant Vandersanden, die zelf de zoon was van oprichter Jaak Vandersanden. Wuytack bouwde Vandersanden uit tot de grootste familiale gevelsteenbakker van Europa.