Ierse bouw-kmo's volgen klanten naar België

Op de Belgische bouwmarkt zijn steeds meer Ierse kmo's aan de slag.

Waarschijnlijk hebt u nog nooit gehoord van PM Group, DPS Engineering, Ardmac of Dornan. Het zijn Ierse kmo’s die werken voor enkele van de grootste privébouwheren in België. Bij de uitbouw van hun vestigingen doen farmareuzen als Pfizer (Puurs) en GSK (Waver) en hightechgiganten als Google (Bergen) steeds meer een beroep op Ierse bouwbedrijven. Niet voor de klassieke ruwbouw, wel voor de meest geavanceerde technieken.

Dankzij de lage lonen en een aantrekkelijk fiscaal statuut hebben farma- en hightechbedrijven de voorbije decennia fors geïnvesteerd in Ierland. Google, Facebook, Amazon, Pfizer en GSK hebben er grote vestigingen. De bouw daarvan vereiste de meest geavanceerde technieken. In het spoor van hun klanten werden de bedrijven die daarvoor instonden steeds actiever op de wereldmarkt.

Ierse nichespelers cashen nu met de expertise die ze op hun thuismarkt hebben opgebouwd. In juli opende het Ierse Modubuild, een specialist in modulaire constructie, zijn eerste Belgische vestiging. Vorig jaar nam het Ierse DPS het Belgische ingenieursbureau F4PE over.

Brexittijden

In de onzekere brexittijden moedigt Enterprise Ireland, het overheidsagentschap voor promotie van de export en innovatie door Ierse kmo’s, die bedrijven aan de Noordzee over te steken. ‘De boodschap naar onze kmo’s is duidelijk: ontwikkel je expertise, diversifieer je export, volg je klanten naar het buitenland’, zegt Patrick Torrekens, directeur van Enterprise Ireland Benelux.

72 miljoen Vorig jaar realiseerden de Ierse bouwkmo's hier een omzet van 72,3 miljoen euro, een toename met 75 procent.

Met de steun van Enterprise Ireland zijn op de Belgische markt al een twintigtal bedrijven van wat de Ieren de HTC-sector (high tech construction) noemen aan de slag. En het gaat snel. Vorig jaar realiseerden ze een omzet van 72,3 miljoen euro, een toename met 75 procent. Ierse bedrijfsleiders verwachten dat de groei in 2019 nog hoger ligt. De Ierse bouwsector is goed voor 30 procent van de nonfoodexport van Ierse kmo’s naar België.

Ook zonder de brexit waren de Ieren naar België gekomen, benadrukt Torrekens. ‘De uitvoer naar de landen van de eurozone groeit al jaren en de brexit zal die trend alleen maar versterken’, zegt Torrekens.

Torrekens is ervan overtuigd dat de handelsbanden tussen België en Ierland door de brexit beduidend sterker zullen worden. Uit analyses blijkt dat de in- en uitvoer tussen Ierland en het Europese vasteland veel minder via het Verenigd Koninkrijk en meer rechtstreeks zal verlopen, via de havens.

‘Waarom zou je al die extra douanefaciliteiten en het muntrisico niet vermijden? Om het CE-label te behouden moet minstens 50 procent van je productcomponenten van EU-oorsprong zijn. Alleen al daarom zullen veel Ierse bedrijven het VK omzeilen. De Benelux-havens hebben de beste troeven om daarvan te profiteren. Zijn er meer open economieën dan die van België, Nederland en Ierland? En Nederlanders zijn dan misschien mercantieler dan Belgen, Ieren en Belgen hebben wel een gemoedelijkheid in het zakendoen gemeen.’

Met zijn 650 medewerkers en 34 buitenlandse kantoren begeleidt Enterprise Ireland 5.000 Ierse kmo’s (start- en scale-ups) bij hun export en innovatie. Het heeft een werkingsbudget van 350 miljoen euro.