‘Ik heb geprobeerd ruzie te maken met Bruno, maar dat lukte niet’

Het contrast in stijl tussen de onstuimige ondernemer Francis Van Eeckhout en de beredeneerde topmanager Bruno Humblet kan moeilijk groter zijn. Toch ruimt die eerste nu de baan voor de tweede als CEO van Deceuninck. ‘Het klikt. Een autorit naar Polen, met mayonaiseplekken op de zetel. Slechte wijn drinken in een truckershotel. Zo leer je elkaar wel kennen.’

‘Jullie, journalisten, zullen me missen, hè, met wat ik er soms uit smijt? Je zal het nu met een echte manager moeten doen.’ Wanneer Francis Van Eeckhout ons na een gesprek van 1,5 uur uitgeleide doet op het hoofdkwartier van Deceuninck in Hooglede, geeft hij blijk van een verrassend grote dosis zelfkennis.

De man die zes jaar geleden bijna een kwart van de beursgenoteerde producent van pvc-ramen en -deuren kocht en die tijdens zijn ‘tijdelijk’ CEO-schap wakkerschudde uit een diepe slaap zegt inderdaad graag vierkant zijn gedacht. Hij is ook de onstuimige ondernemer, met weinig geduld. Het moet vooruitgaan. Nog voor het gesprek halfweg is, spat het contrast tussen hem en Bruno Humblet, ex-topper van Bekaert en de nieuwe CEO van Deceuninck, ervan af.

Humblet straalt rustige vastheid uit, praat traag en beredeneerd, maar geeft ook aan dat hij zijn aandeelhouder durft tegen te spreken. Dat er duidelijk is afgesproken dat de aandeelhouder zich koest houdt om niet als een schoonmoeder over te komen blijkt als onze eerste vraag, gericht aan Van Eeckhout, ostentatief beantwoord wordt door Humblet.

In februari zei u: ‘Ik kan hier nog 15 jaar CEO zijn.’ Zes maanden later stelt u plots een nieuwe CEO aan. Wat is er gebeurd?

Bruno Humblet: ‘Eigenlijk was Francis op zoek naar een nieuwe financieel directeur. Toen hij me daarvoor contacteerde, zei ik dat ik alleen geïnteresseerd was in zijn functie, het CEO-schap. Ik ben uiteindelijk bestuurder geworden, en door nauw samen te werken is bij Francis de knop omgedraaid: plots zag hij het wel zitten om de kapitein op dit schip te vervangen.’

Wat heeft die klik precies veroorzaakt, meneer Van Eeckhout?

Francis Van Eeckhout: ‘De persoon Bruno. What you see is what you get. Zo zijn we beiden. En als de mayonaise pakt, kan je veel bereiken. Ondernemerschap is goed, maar iedereen heeft beperkingen. Bruno kan dingen die ik niet kan. Ik denk dat ik de voorbije zes jaar goed werk geleverd heb. Er is geïnvesteerd in nieuwe fabrieken in Turkije, de VS en Colombia en we hebben de recyclage van pvc-ramen op poten gezet. De schulden zijn afgebouwd en de brutobedrijfswinst (ebitda) is verdubbeld. Ook over dit jaar zullen de cijfers goed zijn. Nu is het bedrijf aanbeland op een punt dat het een andere aanpak nodig heeft.’

Humblet: ‘Zes jaar geleden had dit bedrijf een ondernemer nodig die hier de boel weer aanzwengelde. Dat is goed gelukt. Er is weer groei. Ik wil die betonneren en erop voortbouwen. Vanuit mijn ervaring bij grotere ondernemingen (Bekaert, Procter & Gamble, red.), denk en handel ik meer gestructureerd. Deceuninck is niet klein, maar ook niet groot. Voor de omzet die we hebben, zit het hier toch vrij complex in elkaar: we zijn aanwezig in veel regio’s, met verschillende marktposities en fabrieken. Daar wil ik meer structuur en standaardisering in brengen.’

Van Eeckhout: ‘Ik ga ook niet weg, hè. Ik ben nog uitvoerend CEO. Euh, sorry Bruno. Uitvoerend voorzitter. Ik moet nog wat wennen aan de nieuwe nomenclatuur. Ik zal me bezighouden met de uitbouw van twee kleinere activiteiten: de pvc-recyclage, en aluminiumramen in een joint venture die zo’n 40 miljoen omzet haalt. Dat zijn mijn twee speelgoedjes, waarbij mijn ondernemerschap goed van pas komt.’

De recyclage van pvc-ramen en -deuren past in de trend van circulariteit en duurzaamheid. Draait die fabriek al?

Humblet: ‘Pvc is heel moeilijk te recycleren. Wil je een product dat er goed uitziet, dan heb je heel zuiver recyclaat nodig. We hebben al ramen geleverd uit 100 procent gerecycleerd pvc op kleinere werven in België en Nederland. Maar als je dat op grote schaal wil, is er veel nodig.’

Van Eeckhout: ‘We maken in onze fabriek in Diksmuide 20.000 ton gerecycleerd pvc per jaar. Veel hangt af van het materiaal dat we binnenkrijgen. Er zit soms veel rommel tussen: een blok metaal, een paraplu... Maar het is de richting die we uit moeten. Niet alleen om de planeet, maar ook om onszelf te redden. We moeten minder afhankelijk worden van de prijzen van grondstoffen. Die zijn bijna verdubbeld. We rekenen die door, maar dat is niet overal gemakkelijk. Ik denk dat we binnen enkele jaren meer zullen recycleren dan we zelf verwerken. We worden een pvc-producent, ook voor anderen.’

Wat zijn de andere prioriteiten de komende jaren?

Humblet: ‘Groei in alle regio’s, ook in de winstmarges. Voorts liggen de uitdagingen overal anders. In de VS is de vraag zo hoog dat onze fabrieken niet kunnen volgen. Het ergste is dat we genoeg machines hebben, maar de mensen niet vinden om ze te bemannen. Dat heeft veel oorzaken. De regio rond Cincinnati, een stad in de staat Ohio, groeit sterk. Amazon en Kruger hebben er grote distributiecentra. Door covid zijn ook veel mensen uit de arbeidsmarkt gestapt. Wie moest thuisblijven of ziek was, kreeg een uitkering van 700 dollar per week. Dan gaat een Amerikaan niet meer werken. We hebben daar dit jaar 500 mensen aangeworven, maar er zijn er ook 450 vertrokken. Zo gaat het niet snel vooruit.’

‘We hebben de lonen met ruim 10 procent opgetrokken, maar ook dat lost niet alles op. Er zijn gewoon niet voldoende werkkrachten. Burger King is er nog maar drie dagen per week open omdat het geen mensen vindt. We zetten nu onze nieuwe fabriek in Colombia in om de Amerikaanse markt te bevoorraden. Dat zat al in de plannen, maar we versnellen dat wegens de arbeidskrapte in de VS.’

Turkije, waar Deceuninck twee fabrieken heeft, is allicht het grootste zorgenkind. Door de val van de lira, de hyperinflatie en de hoge grondstoffenprijzen die jullie in dollar moeten aankopen. Kopen de Turken uw dure ramen nog, nu de prijs van het brood er elke dag oploopt?

Van Eeckhout: ‘Zolang de economie daar redelijk blijft draaien, lukt het nog wel voor ons. We staan daar sterk met onze merken en kunnen de duurdere grondstoffen doorrekenen. De markt zal misschien wat krimpen, waardoor kleinere concurrenten met een zwakkere balans in de problemen raken. Wij kunnen daardoor meer marktaandeel pakken.’

Humblet: ‘Het is niet de eerste crisis daar. We kunnen tegen een stootje. We hebben er een moderne fabriek, een goede financiële balans, en een manager die daar al 20 jaar ervaring heeft. In januari zal mijn eerste trip naar Turkije zijn, om eens echt te voelen wat er gaande is.’

Jullie blijven de wielerwereld sponsoren, maar jullie hebben de ploeg van Patrick Lefevere ingeruild voor die van Alpecin-Fenix met Mathieu van der Poel als uithangbord. Waarom?

Van Eeckhout: ‘Het werd te duur. Patrick (Lefevere, de baas van de wielerploeg Quickstep, red.) wilde een ploeg bouwen voor de grote rondes. Maar dat is binair. Kijk naar vorig jaar. Er was een hele ploeg gebouwd rond Primoz Roglic. Er staat één madam met een bord met ‘bonjour mama’ langs de kant, Roglic valt en de Tour de France is voorbij. Niemand die nog ziet dat hij een maand later voor de derde keer de Vuelta wint. Dan wordt een ploeg van 20 miljoen euro heel duur.’

‘We blijven ervan overtuigd dat de koers een goed marketingmedium is voor ons, zeker in Europa, waar we het moeten hebben van ons sterk merk. Dat is belangrijk om zo veel mogelijk van de markt in te palmen. Zeker nu die, door de Europese Green Deal en het belang van goede isolatie van gebouwen, elk jaar zal groeien. In Duitsland zijn we het nummer vier of vijf. Dat kan beter.’

Een jaar geleden klonk het dat Deceuninck toe is aan een kwantumsprong, met een grote overname. Komt die er binnenkort?

Humblet: ‘We moeten een goede reden hebben om dat te doen, bijvoorbeeld om nieuwe technologie rond recyclage of een extra stukje van de markt in een land te verwerven.’

Van Eeckhout: ‘Over die grote overname heb ik altijd gezegd dat we ons niet gaan laten opjagen. We hebben ons trauma (de dure overname van het Duitse Thyssen Polymer veroorzaakte een hoge schuldenberg, red.). Onze schulden zijn laag, dus we kunnen iets doen. Maar het moet zin hebben: een plus een moet niet 1,5 worden. Geografisch zijn er genoeg lacunes: de VS, Turkije, Zuid-Amerika. Of iets in de recyclagetechnologie.’

Een ploeg met twee trainers, is dat om problemen vragen? Er is een groot contrast in jullie stijl: de voorzichtig-rationele manager versus de spontane ondernemer die zich schijnbaar moet inhouden.

Humblet: ‘In die clash tussen ons beiden zal ik de buffer zijn voor de organisatie. Tegelijk zal Francis me scherp houden zodat het bedrijf niet meer zo log of bureaucratisch wordt als voorheen. Gelukkig zijn we beiden recht voor de raap. Ik ben het al enkele keren grondig oneens geweest met Francis. Bij de budgetbepaling heeft het wat gewrongen. Francis is ongeduldig en wil dat alles snel gaat. Maar ik ga niet plots toegeven op zaken die niet stroken met de plannen in mijn hoofd.’

Van Eeckhout: ‘Ik heb al geprobeerd ruzie te maken met Bruno, maar dat is nog niet gelukt (lacht). In volle coronatijd zijn we samen met de auto naar Polen gereden, al rijdend aten we een sandwichke, met kruimels en mayonaise op de zetel en al. We hebben in een truckershotel geslapen, en ’s avonds slechte wijn gedronken. Dan leer je elkaar wel kennen. Ik heb er een goed gevoel bij.’

Met Evelyn Deceuninck is dit jaar de laatste telg van de familie uit de raad van bestuur verdwenen. U vindt de band met de familie belangrijk, hebt u altijd gezegd. Van Frank Deceuninck, die nog altijd 5 procent van de aandelen heeft, is geweten dat hij graag een bestuurszitje zou krijgen. Maar daar lijkt u niet zo happig op?

Van Eeckhout: ‘Dan moet hij zich kandidaat stellen. We hebben in de raad van bestuur drie vertegenwoordigers van het kapitaal. Mij lijkt dat al veel. Paul Van Hoyen, die als CEO van Etex het ‘asbestbedrijf’ van weleer heeft getransformeerd tot de mooie bouwmaterialengroep, is een zwaargewicht aan wie we echt iets hebben. Evelyn heeft goed werk geleverd, maar zat er niet om onze strategie te bepalen, wel als vertegenwoordiger van het familiaal kapitaal. Die functie valt weg als de familie van 30 procent naar bijna niets terugvalt. We kunnen niet iedereen die 5 procent heeft een zitje geven, of we gaan moeten bijbouwen.’ (proest het uit)

Humblet: (lachend) ‘Dat zit niet in ons budget.’

U was ooit aandeelhouder van Recticel. Hoe kijkt u naar het verhaal dat zich bij de schuimrubberfabrikant het voorbije jaar heeft afgespeeld?

Van Eeckhout: ‘Chapeau voor CEO Olivier Chapelle. Ik heb hem tien jaar geleden gezegd dat hij naar één divisie moest gaan, maar lange tijd was het van: ‘We moeten vier poten hebben, anders kan een dier niet lopen.’ Olivier is het nu toch naar één poot aan het terugbrengen. Ik vind het mooi dat hij erin slaagt waarde te creëren, onder grote druk. Binnen enkele jaren zal hij erkend worden als een groot manager.’

Deceuninck Producent van pvc-ramen en -deuren.

> Omzet (2020): 642 miljoen euro.

> Brutobedrijfswinst (ebitda): 86 miljoen euro.

> Nettowinst: 25,6 miljoen euro

> 4.000 werknemers.

> Ging in 1985 naar de beurs.

> Werd in 2004 uitgeroepen tot Onderneming van het Jaar.

> In 2014 verwierf Francis Van Eeckhout 23 procent van de aandelen, bij een kapitaalverhoging van 50 miljoen euro om een overname in Turkije te financieren.

De familie Deceuninck heeft zich, op Frank en Philip Deceuninck na, grotendeels uit het kapitaal teruggetrokken.

Bruno Humblet (56) > Handelsingenieur.

> Werkte tijdens zijn legerdienst bij de luchtmacht.

> Werkte 17 jaar bij Procter & Gamble in diverse financiële functies.

> Was tien jaar financieel directeur bij Bekaert, waar hij zich bezighield met strategische overnames en enkele jaren verantwoordelijk was voor Latijns-Amerika.

> Werd in 2016 CEO van de Britse joint venture Bridon Bekaert Ropes Group (BBRG), die stalen touwen voor de scheepvaart en mijnbouw maakt. Met een omzet van 600 miljoen euro was BBRG toen zowat even groot als Deceuninck nu.

> Bestuurder bij de Belgische verlichtingsmultinational Schréder en een tiental investeringen in start-ups.