Immobel: 'Pandemie vertraagt ons, maar het dividend blijft overeind'

Immobel-CEO Marnix Galle: 'We doen het beduidend beter dan de stressscenario’s die we bij de start van corona hadden uitgetekend.'

De coronapandemie holde in de eerste jaarhelft de winst van Immobel uit, maar de projectontwikkelaar ziet sinds juni de vraag naast vastgoed weer toenemen. Omdat uitstel geen afstel is, blijft het beleid van dividendverhogingen overeind.

'Door de coronacrisis zullen we onze doelstellingen wat later bereiken’, zegt CEO Marnix Galle van de woning- en kantoorontwikkelaar Immobel . ‘Tijdens de lockdown was de verkoop bijna naar nul teruggevallen. Daarnaast liepen we 3 à 5 maanden vertraging op onze bouwwerven op. Als er geen bouwfases af raken, kan je aan je klanten niets factureren. Dat zie je meteen in de resultatenrekening. Sinds juni trekt de verkoop weer aan. Juli en augustus waren zelfs beter dan dezelfde maanden vorig jaar, vooral door de sterke vraag naar appartementen aan de Belgische kust en ruimere woningen in de stedelijke en voorstedelijke gebieden.’

Schulden zakken

De bedrijfswinst zakte in het eerste semester met bijna de helft tot 34,6 miljoen euro. De nettowinst per aandeel viel 62 procent terug tot 2,43 euro. Toch steeg het eigen vermogen met 11 procent tot 475 miljoen. De schulden daalden 10 procent tot 498 miljoen euro door de plaatsing van 800.000 eigen aandelen bij institutionele beleggers. De schuldgraad zakt daardoor van 56 naar 51,2 procent.

‘Door de pandemie halen we onze prognoses voor dit jaar niet, maar al bij al vallen de cijfers mee’, benadrukt Galle. ‘Er was een gevoel van opluchting op onze raad van bestuur. We doen het beduidend beter dan de stressscenario’s die we bij de start van corona hadden uitgetekend.’

11.000 appartementen en huizen

Immobel benadrukt dat het met een pijplijn van 4,8 miljard euro goed geplaatst is om de komende jaren sterk te groeien. ‘We gaan meer dan 11.000 appartementen en huizen bouwen, waarvan er al 4.000 in de vergunningsfase zitten. Daarnaast verwachten we voor eind 2021 vergunningen voor drie kantoren met een verkoopwaarde van 1,5 miljard euro’.

Het is een sport geworden om procedures te starten voor de Raad van State met de bedoeling projecten te vertragen. Zeker in België is dat dramatisch. Marnix Galle CEO Immobel

Met die vergunningen loopt het niet van een leien dakje. Corona zorgde voor een uitstel van 4 tot 6 maanden in de procedures, onder meer omdat er geen openbare zittingen gehouden konden worden. Maar ook fundamenteel is er iets aan de hand. ‘Het is een sport geworden om procedures te starten voor de Raad van State met de bedoeling projecten te vertragen’, klaagt Galle.

‘Zeker in België is dat dramatisch. Je ondervindt steeds meer weerstand door omwonenden. De afkeer tegen nieuwe woningen, scholen, crèches of kantoren neemt toe. Die juridische procedures vertragen het vergunningsproces. De Fransen hebben dat aangepakt door boetes op te leggen voor ongegronde klachten, maar België doet er niets aan. In Brussel wachten we zelfs nog op vergunningen voor projecten uit 2004 en 2007. Niet omdat iemand van slechte wil is, maar omdat structureel en historisch dingen zijn misgelopen. De lange procedures leiden ertoe dat het kapitaal in onze sector trager roteert, maar ook dat de stad zich niet duurzaam kan ontwikkelen.’

Toch verwacht Galle dat Immobel in 2021 de goedkeuring krijgt voor enkele belangrijke Brusselse projecten: Key West met 500 appartementen, winkels en een kinderdagverblijf aan het Kanaal, Lebeau naast de Zavel, en Brouck’R aan het Brouckèreplein.

Geen prijsdruk

Prijsdruk ziet Galle niet. ‘In de steden waar we actief zijn, is er woningschaarste, in Brussel, Luxemburg en Parijs. En voor kantoren op toplocaties, zoals de onze in Brussel, blijft de interesse groot.’