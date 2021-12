InBev-miljardairs kopen Nederlandse zonnewering

De durfkapitalisten van 3G Capital leggen meer dan 6 miljard euro op tafel voor Hunter Douglas, het beursgenoteerde raambedrijf achter onder meer het merk Luxaflex.

Het was al even geleden, maar 3G Capital kan het nog. Voor het eerst sinds 2015 slaat het fonds van enkele ultrarijke Braziliaanse families en hun welgestelde vrienden nog eens een miljardenslag. 3G legt 7,1 miljard dollar - 6,3 miljard euro - op tafel voor een meerderheidsbelang in Hunter Douglas.

Daarmee betreedt het fonds een heel nieuwe sector. Waar 3G vooral faam maakte in de voedingsindustrie - het controleert voedingsreus Kraft Heinz en Restaurant Brands International, de groep boven fastfoodketens als Burger King en Popeye's, en is grote investeerder in bierreus AB InBev - wordt 3G nu actief in de business van raambekleding.

175 euro 3G Capital betaalt 175 euro per aandeel voor Hunter Douglas

Hunter Douglas is een Nederlandse wereldleider op dat gebied. In Europa verkoopt het zijn bekende jaloezieën onder de merknaam Luxaflex; in de VS, Azië en Latijns-Amerika is Hunter Douglas zelf een merk als een klok.

Sonnenberg

Hunter Douglas wordt al meer dan een eeuw gecontroleerd door de discrete miljardairsfamilie Sonnenberg. Het bedrijf werd in 1919 opgericht door Henry Sonnenberg. In de Duitse stad Düsseldorf opent hij een verdeelpunt en later een fabriek van machinegereedschappen. In 1933 verhuist het bedrijf naar Rotterdam, waar het uitgroeide tot een multinational met een omzet van 3,5 miljard euro.

De Sonnenbergs blijven voor een kwart eigenaar van het bedrijf, terwijl 3G de overige 75 procent koopt. Huidig CEO David Sonnenberg wordt voorzitter, 3G-getrouwe João Castro-Neves krijgt de operationele teugels in handen als CEO.

Uitrookbod

Daarmee verdwijnt Hunter Douglas na meer dan 50 jaar ook van de beurs. De prijs waaraan dat gebeurt - 175 euro per aandeel - bewijst het grote gelijk van de aandeelhouders die vorig jaar weigerden hun aandelen te verkopen, toen de Sonnenbergs Hunter Douglas al eens van de beurs probeerden halen. De familie rook toen haar kans, omdat de koers een tik had gekregen door de coronacrisis.

De Sonnenbergs, aangevoerd door huidig patriarch Ralph, hadden daar toen eerst 64 en vervolgens 82 euro per aandeel voor over. Daarbij verwachtten ze weinig tegenstand. Ralph Sonnenberg had al 82,7 procent van de gewone en 99,4 procent van de bevoorrechte aandelen.