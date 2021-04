Infrastructuurspecialist Infra in Britse handen

Infra Group is gespecialiseerd in allerhande infrastructuurwerken, gaande van graaf- en bestratingswerken en gestuurde boringen tot de plaatsing van rioleringen en pijpleidingen, elektrische kabels en glasvezelkabels.

De Britse investeerder ICG koopt de specialist in infrastructuurwerken Infra Group (ex-Verbraeken) van het Franse Andera. Dat vernam De Tijd. Het prijskaartje is niet bekend, maar loopt op in de honderden miljoenen euro's.

Andera zette eind 2020, anderhalf jaar na zijn instap, Infra Group in de etalage. Dat was heel snel, zelfs naar private-equitymaatstaven. Het Franse investeringsfonds leek daarmee te willen inspelen op de forse groei van Infra Group. Die realiseerde de groep uit Temse op eigen kracht (organisch in het vakjargon), maar ook en vooral via overnames. Sinds Andera begin 2019 aan boord kwam, lijfde het vier sectorgenoten in.

De verkoop van Infra Group is intussen beklonken. Volgens onze informatie is de overnemer de Britse investeerder ICG (Intermediate Capital Group). Naar alle waarschijnlijkheid - de betrokkenen willen geen commentaar kwijt - stapt het management onder leiding van CEO Tom Vendelmans weer mee in de nieuwe constructie. Andera bezat tot nu toe 55 procent van de aandelen, het management de resterende 45 procent.

50 miljoen Brutobedrijfswinst Infra Group was vlorig jaar goed voor een omzet van 345 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van ongeveer 50 miljoen.

ICG is in ons land geen onbekende. De Belgische restaurantketen Lunch Garden kwam midden april in de handen van de Britse investeerder. Maar het lijkt te gaan om een andere tak van de financiële groep, die leningen verschaft en haar schulden in Lunch Garden in aandelen converteerde.

Boringen

Infra Group - vroeger bekend als Verbraeken (dat refereerde naar de familiale eigenaar van het bedrijf) - is gespecialiseerd in allerhande infrastructuurwerken. Die gaan van graaf- en bestratingswerken en gestuurde boringen tot de plaatsing van rioleringen en pijpleidingen en de installatie van elektrische kabels en glasvezelkabels. Tot de klanten van het bedrijf behoren netwerkbeheerders zoals Fluxys en Fluvius, maar ook telecomspelers.

Andera en ICG zijn niet de eerste financiële eigenaars van Infra Group, integendeel. Vóór Andera was Waterland er negen jaar lang hoofdaandeelhouder en voor Waterlands instap in 2010 bezaten ING België en de investeerder Michel Delloye, een oudgediende uit de Frère-groep, bijna de helft van de aandelen.