Investering Uplace opgelopen tot 87 miljoen euro

Vastgoedontwikkelaar Uplace, vooral bekend voor zijn plannen voor een winkelcentrum in Machelen, leed in 2017 een verlies van 2,1 miljoen euro. Het overgedragen verlies is opgelopen tot 37,1 miljoen euro. In totaal werd in het geambieerde winkelcentrum in Machelen al 87 miljoen euro geïnvesteerd.

Het nieuws van het verlies bij Uplace nv komt geenszins als een verrassing. Uplace heeft vandaag geen ander project van enige omvang in uitvoering dan de bouw van een winkelcentrum in Machelen.

Toen vorig jaar bleek dat het project na uitspraken van de Raad van State op korte termijn niet meer realiseerbaar was, werd het personeelsbestand fors afgeslankt. Dat verklaart waarom het verlies werd teruggebracht van 9,7 miljoen euro in 2016 naar 2,1 miljoen euro in 2017.

Bart Verhaeghe werkt al dertien jaar op het project vlakbij het viaduct van Vilvoorde. Het overgedragen verlies is over de jaren opgelopen tot 37,1 miljoen euro, het negatief eigen vermogen tot 19,4 miljoen euro.

Ondanks die zwaar negatieve cijfers is de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar. De aandeelhouders boven het bedrijf, Bart Verhaeghe (65 procent) en Luc Verelst (27 procent) op kop, staan garant.

Kapitaalvermindering

Het uitblijven van inkomsten en winst op het megaproject heeft de ultieme hoofdholding Lakesprings boven Uplace niet belet om aan de aandeelhouders, via kapitaalverlagingen, vorig jaar 26 miljoen euro uit te keren (en dus 17 miljoen euro aan Bart Verhaeghe), meldde De Rijkste Belgen. Eind 2016 had Lakespring een eigen vermogen van 214 miljoen euro en een overgedragen verlies van 13 miljoen euro.

Het nieuws werd door een woordvoerder van Uplace aan De Tijd bevestigd. 'Deze operatie heeft niets te maken met het dossier van het winkelcentrum maar met een wijziging in de beleggingsfondsstrategie van Bart Verhaeghe', aldus een woordvoerder van Uplace.

De totale investering in het winkelcentrum is opgelopen tot zo'n 87 miljoen euro van de in totaal 660 miljoen euro die zijn gebudgetteerd.

Dat is meer dan het gecumuleerd verlies van 37 miljoen euro. Uplace nv was slechts een van de bedrijven onder Beaver Lakes waarin de voorbije jaren kosten zijn gemaakt voor het project in Machelen.

In totaal cumuleerden die bedrijven (inmiddels gefuseerd) tot eind 2016 een verlies van 53 miljoen euro.

Op het winkelcentrum (exclusief gronden) was er zelfs een gecumuleerd verlies van 63 miljoen euro. In het verleden realiseerde Uplace evenwel ook een aantal succesvolle projecten in Mechelen (Mechelen Campus en Stephenson). De winst van zo'n 10 miljoen euro was evenwel ruim onvoldoende om de gecumuleerde verliezen bij Uplace nv te compenseren. In 2017 kwam daar ook nog eens een extra verlies van 2 miljoen euro bij.

Bart Verhaeghe betaalde ook nog eens 23 miljoen euro voor het verwerven van de gronden.

Uplace blijft ontkennen dat het voor een schadevergoeding gaat en wil er nog steeds meer doorgaan.

Uplace Light

De gemeente Machelen heeft van de Vlaamse regering de toestemming gekregen om zelf de vergunningen in de toekomst toe te kennen. Er wordt naar verluidt gedacht aan een Uplace Light. De vraag is of de tegenstanders (van Vilvoorde tot Unizo) en Uplace zelf daar kunnen mee leven.