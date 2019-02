Investeringsfonds Waterland stapt uit infrastructuurspecialist Verbraeken

Kabels

Verbraeken, ook bekend als Infra Group, is gespecialiseerd in allerhande infrastructuurwerken: graaf- en bestratingswerken, het plaatsen van rioleringen en pijpleidingen, de installatie van elektrische kabels en glasvezelkabels, gestuurde boringen, enzovoort. Tot de klanten van het bedrijf behoren netwerkbeheerders zoals Fluxys en Eandis, maar ook telecomspelers.

Volgens de jongste gepubliceerde jaarrekening boekte Infra Group in het boekjaar 2016-2017 (tot 30 september) een geconsolideerde omzet van 150 miljoen euro (+6%) en een bedrijfswinst van 6,16 miljoen. In de commentaar bij de jaarrekening stelt de raad van bestuur dat 'de remonte is ingezet na een dieptepunt in de sector' en dat het orderboek 'positief' - lees: behoorlijk gevuld - is. Hoe de resultaten sindsdien evolueerden is niet meteen duidelijk.