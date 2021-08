Jan De Nul wint kabelcontract in de VS

De Belgische bouw- en baggergroep Jan De Nul wint het contract om kabels te trekken voor het eerste offshore windmolenpark op commerciële schaal in de VS.

Het gaat om het windmolenpark Vineyard Wind I, een project van 800 megawatt en 62 turbines voor de kust van Martha's Vineyard. Dat is het vakantie-eiland aan de Amerikaanse oostkust waar heel wat bekende Amerikanen een optrekje hebben of tijdelijk iets huren, onder meer de presidenten Bill Clinton en Barack Obama.

Het project zal elektriciteit opwekken voor meer dan 400.000 woningen en bedrijven in de staat Massachusetts, en is tijdens zijn levensduur goed voor 3.600 voltijdse jobs. Jan De Nul draagt ook zijn steentje bij: het contract omvat ondersteuning bij en opleiding in onderzeese installatiewerken aan mensen met een achtergrond in elektriciteit. Daardoor ontstaan in Massachusetts zo'n 40 voltijdse jobs.