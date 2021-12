Jan Suykens (AvH): 'DEME is veel meer waard dan Boskalis'

'Het moment was rijp om DEME naar de beurs te brengen', zegt topman Jan Suykens van eigenaar Ackermans & van Haaren. 'Met zijn wereldwijde contracten is het een nieuwe cyclus begonnen.'

'Het was altijd al een optie DEME naar de beurs te brengen toen we de controle over CFE in 2014 verwierven', zegt Suykens, de topman van de Belgische investeringsmaatschappij AvH. 'Maar alle sterren moesten juist staan. Zowel bij DEME als bij CFE. Dat is nu het geval.'

Volgens Suykens is DEME geëvolueerd van een baggerbedrijf naar een 'marien engineeringbedrijf' met een specialisatie in offshorewind. 'Maar als je kijkt naar waar het bedrijf nu mee bezig is, zal het uitgroeien tot een duurzame leverancier van mariene oplossingen voor alles wat op en rond het water gebeurt.'

Suykens verwijst naar de twee recente contracten in de VS, waaronder het contract van 1,1 miljard dollar voor de bouw van een gigantisch windmolenpark voor de kust van Virginia, een contract dat DEME een venster op de wereld heeft gegeven.

'Dank zij dat contract is DEME niet langer een Europese, maar een wereldspeler in de bouw van offshorewindparken,' zegt Suykens. 'Binnenkort hopen we ook te kunnen starten met onze contracten in Taiwan en onlangs sloten we een joint venture met de grootste engineeringgroep van Japan, Penta Ocean, om ook daar in offshorewind actief te worden. Tegelijkertijd zien we een heropleving in de traditionele baggermarkt. Zowel overheden als privégroepen zetten opnieuw volop in op nieuwe infrastructuurwerken. We zijn met DEME een nieuwe cyclus ingestapt.'

Het orderboek van DEME bedraagt meer dan 6,5 miljard euro. Du jamais vu. Jan Suykens CEO Ackermans & van Haaren

Dankzij de Amerikaanse contracten gaat het orderboek van DEME in de richting van ruim 6 miljard euro. 'Dat is du jamais vu', zegt Suykens. 'Gebaseerd op de historische orderboeken halen we nu een ebitda van 450 à 500 miljoen euro en een nettowinst tussen 100 en 150 miljoen. Ik hoor analisten over de opsplitsing zeggen dat ze aan DEME nu eindelijk een waardering kunnen geven die in lijn ligt met de beursgenoteerde Nederlandse baggergroep Boskalis. Ik zeg hen dat DEME vanuit zijn dominante marktpositie en zijn visie op offshore- en hernieuwbare energie een 'multiple' waard is van Boskalis, dat veel meer actief is in de traditionele olie- en gasoffshoresector. Die positie moet DEME-topman Luc Vandenbulcke claimen.'

CFE

De afsplitsing van DEME kon er niet komen voor orde op zaken was gesteld bij de bouwgroep CFE, die nu zonder DEME zal noteren. 'Ook CFE is daar klaar voor', zegt Suykens. 'De operationele problemen waren aanvankelijk groter dan verwacht - we boekten verliezen op sommige buitenlandse projecten - maar nu is er een heel sterk management met een duidelijke strategie in de vier onderdelen. We hebben een sterke positie in de bouw in België, Luxemburg en Polen en de ambities van de afdeling Multitechnieken, die elektrische installaties bouwt voor de bouw, zijn groot. Dat is door het grote overwicht van DEME in CFE onderbelicht geraakt.'

Volgens Suykens tekent CFE voor een stabiel nettoresultaat van 20 à 40 miljoen euro per jaar en een orderboek van minstens 1 miljard euro. 'De helft van de recurrente winst is afkomstig van onze projectontwikkelingsafdeling BPI die op zes jaar tijd is verdubbeld. Alle divisies hebben de capaciteit om op dat elan verder te groeien. Als Ackermans & van Haaren blijven we met 62 procent in CFE en DEME een enthousiaste en ambitieuze aandeelhouder.' (lacht)