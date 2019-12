Joris Ide sprokkelt nationaal milieudienstenbedrijf bij elkaar

De West-Vlaamse ondernemer Joris Ide neemt opnieuw een bedrijf over dat gespecialiseerd is in bouw- en milieudiensten. ‘We willen een nationale speler worden.’

Ide is de voormalige eigenaar van de staalplaten- en staalconstructiefabrikant Joris Ide. In 2006 verkocht hij de controle van zijn bedrijf aan Ergon, het investeringsfonds rond Albert Frère. Negen jaar later trok Ide bij het bedrijf met zijn naam de deur definitief achter zich dicht en kwam Joris Ide in handen van de Ierse bouwmaterialengroep Kingspan. Die betaalde er naar verluidt een slordige 350 miljoen euro voor.

Schermvullende weergave Ondernemer Joris Ide deed verschillende overnames in de bouw- en milieudienstensector. ©Emy Elleboog

Met dat geld ging Ide, een van de rijkste ondernemers van ons land, op zoek naar andere ‘ondernemingsopportuniteiten’. In 2014 kocht hij Labo De Vlieger, een familiebedrijf gespecialiseerd in asbest- en milieuonderzoek en bouwkundeproeven. Vier jaar later nam hij Groep Van Vooren over, een specialist in bodemonderzoek, geotechniek en studies van grond- en grondwatersaneringen.

Aanvankelijk had Van Vooren Labo De Vlieger benaderd voor een overname, maar Ide koos voor de omgekeerde beweging en nam Van Vooren over. Het was het begin van een verdere expansie in die sector.

Begin dit jaar kocht Ide via zijn holding Bremhove de grondboringsspecialist Geolab. En deze week versterkte hij zijn bouw- en milieudienstengroep met Bouwen & Milieu, een bedrijf van de familie Vautmans uit Sint-Truiden dat gespecialiseerd is in bodemonderzoek en bodemsaneringen.

Wallonië

‘We willen in de sector een nationale speler worden’, zegt Jacky Bonami, de rechterhand van Ide. ‘We bekijken nu verschillende overnamedossiers in Wallonië.’

Interne groei in de bouw- en milieudienstensector is volgens Bonami heel moeilijk. ‘Je hebt echte specialisten nodig. Die zelf zoeken en opleiden kost je jaren tijd. Daarom kiezen we voor overnames. Geografische spreiding is daarbij heel belangrijk. Met Bouwen & Milieu worden we actief in Limburg en coveren we nu heel Vlaanderen. Daarna is het de beurt aan Wallonië.’

Hoeveel Ide al in zijn ‘nieuwe sector’ investeerde, wil Bonami niet kwijt. Met het Truiense Bouwen & Milieu erbij klokt de globale omzet van Labo Devlieger-Van Vooren, zoals de nieuwe groep heet, af op 20 miljoen euro en een 200-tal werknemers.

Bonami: ‘Met Wallonië erbij willen we op termijn naar een verdubbeling van de omzet.’ Milieuonderzoek in de bouw, asbestregistratie, bodemonderzoek en dieptesondering is volgens Bonami een groeimarkt. ‘De belangrijkste klanten zijn wegenwerkers, de overheid, Aquafin (voor rioolinspectie) en architecten.’

De vestigingen in Koekelare en Knokke-Heist verhuizen naar een nieuw gebouw, een ‘state of the art’- labo in Brugge.

Ide bouwde eerder op gelijkaardige wijze zijn groep BSI uit. Die is via de bedrijven Rotoplast, Fondatel, Stora Drain en Hermelock actief in de productie van plastic materiaal, pvc-buizen, geulen in polyesterbeton, plastic wegenis- en putdeksels, goed voor een totale omzet van circa 40 miljoen euro.

Zwitserse horloges

Ooit droomde Ide er ook van een prominente rol te spelen in de Zwitserse horlogesector. In 2012 kocht hij het eeuwenoude Luikse merk van luxejachtgeweren Lebeau-Courally. Onder die naam ging hij ook in Zwitserland luxehorloges en luxehandtassen maken. Hij kocht een Zwitserse ‘manufacture’ die onderdelen maakte voor luxehorloges om de Lebeau-horloges een ‘Zwitsers sérieux’ te geven. Samen met die werkplaats kocht hij ook Julien Coudray, een exclusief horlogemerk.

Begin vorig jaar borg hij zijn droom om tot de top van de horlogerie te behoren op. Het Zwitserse horlogeatelier werd gesloten en Lebeau concentreert zich nu op de ontwikkeling van eigen creaties. De productie wordt weer uitbesteed.