Juridisch gesteggel over Gents Dok Noord

Het populaire Gentse winkel- en wooncentrum Dok Noord, ook bekend als de ACEC-site, raakt meerdere vergunningen kwijt na protest van appartementsbewoners.

Zo'n 15 bewoners van het locomotiefgebouw op de site van Dok Noord aan de oude dokken in Gent trokken vier jaar geleden naar de rechter omdat ze het niet eens waren met de ontwikkeling van de voormalige ACEC-site tussen de Dampoort en de Muide.

Volgens hen zijn bij de aankoop van hun appartement andere zaken beloofd dan wat uiteindelijk is uitgevoerd. De raad voor vergunningsbetwistingen gaf hen deze week gelijk en vernietigde in één trek meerdere omgevingsvergunningen op de site.

Zo sneuvelde de vergunning om de oude transformatorenhal te gebruiken voor horeca en handelsfuncties. In die Hal 16 vinden onder meer de populaire brouwerij DOK Brewing Company, een pizzeria en een barbecuerestaurant onderdak. De raad vernietigt de vergunning omdat pas in beroep een nota over mogelijke geur- en geluidhinder werd opgenomen, zonder dat er een openbaar onderzoek is geweest en partijen zijn gehoord.

Het is een technische anomalie. De handelszaken in de markthal komen niet in problemen. Hans De Neef Projectontwikkelaar Dok Noord

'Bij de eerste aanvraag in 2017 was geen geurnota ingediend, omdat die niet nodig was', zegt Hans De Neef, de projectontwikkelaar die in 2011 begon met de herbestemming van de voormalige ACEC-site. 'We hebben die er daarna aan toegevoegd. Maar de raad zegt nu, op basis van klachten van die bewoners, dat ze er van in het begin had moeten bijzitten. We gaan die geurnota, die positief was, aan onze nieuwe aanvraag toevoegen en een nieuwe vergunning bij de deputatie aanvragen. Het is een technische anomalie. De handelszaken in de markthal komen niet in problemen.'

Dok Noord huisvest tientallen winkels, kantoren, vrijetijdszaken en culturele verenigingen en telt 110 huurders. Er werken 1.700 werknemers.

Projectontwikkelaars

De Neef vindt zowel de bewonersklacht als de beslissing van de raad voor vergunningsbetwistingen redelijk kafkaiaans. Hij begrijpt ook niet hoe die klagende bewoners last kunnen hebben van horeca in de markthal. 'Ze wonen 150 meter van Hal 16 en er liggen twee gebouwen van respectievelijk 17 en 20 meter hoog tussen. Bovendien gaat het om bewoners van appartementen die niet door mij zijn ontwikkeld of zijn gebouwd. Ik heb die terreinen op de site jaren geleden verkocht aan projectontwikkelaars. Ik weet natuurlijk niet wat die hebben beloofd.'

De Raad vernietigde ook de vergunning voor het gebouw achter de historische gevel van het vroegere Poortgebouw van Hal 8 omdat de deputatie onvoldoende heeft onderzocht of daarvoor een projectmilieueffectenrapport nodig was. De Neef: 'Op vraag van de buurtbewoners hebben we de bestemming drie keer gewijzigd, omdat ze daar geen horeca wilden. Toch gingen ze nog in beroep. Maar ook daarvoor hebben we ondertussen de noodzakelijke goedkeuringsdocumenten.'

De Neef gaat ervan uit dat de provincie nieuwe vergunningen verleent. 'Er zijn geen redenen om dat niet te doen. Alleen als ze dat niet doet, kan dat een probleem opleveren.'

De raad vernietigde ook de vergunning voor de bouw van 19 sociale appartementen op de site omdat de verkavelingsvoorschriften niet in orde zijn en er onvoldoende duidelijkheid is over de bereikbaarheid voor de brandweer. 'Met die dossiers heb ik niets te maken', zegt De Neef. 'Maar dat is wel een groot probleem'.