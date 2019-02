Kapitaalverhoging bij Aedifica is nakend

De schuldgraad bij Aedifica, de specialist van rusthuisvastgoed, zit vandaag in de buurt van 57 procent. Een kapitaalverhoging van minstens 300 miljoen euro is onvermijdelijk en nakend.

Bij de voorstelling van de halfjaarresultaten over het gebroken boekjaar 2018/2019 wordt in het persbericht van 80 bladzijden met geen woord gerept over een nakende kapitaalverhoging.

De informatie over de schuldgraad laat er geen twijfel over bestaan. Die is gestegen van 44,3 procent naar 47,4 procent. De overname van de zorgvastgoedprotefeuille in het VK op 1 februari 2019 (na het afsluiten van het halfjaar) verhoogt de schuldgraad met zowat 10 procentpunt, wordt er meteen aan toegevoegd.

Aedifica geeft al langer aan de schuldgraad liefst binnen de vork van 50 à 55 procent te houden. Die schuldgraad kan even een paar procentpunten dalen door niet-strategische activiteiten te verkopen, op de eerste plaats nog eens 25 procent van de participatie in Immobe, waarin de portefeuille met appartementen van Aedifica zit. Tegelijkertijd is het zeer onwaarschijnlijk dat Aedifica geen nieuwe investeringen zou doen.

Stefaan Gielens, de CEO van Aedifica, wil in een reactie enkel kwijt 'dat de groep klaar is om te doen wat ze moet doen op het juiste moment'. Aedifica heeft altijd kapitaalverhogingen gedaan in functie van het ritme van de investeringen. Sinds 2010 heeft de groep via vier kapitaalverhogingen 539 miljoen euro bijgetankt.

Vorig jaar werd er al van uitgegaan dat bij Aedifica nood zou hebben aan een kapitaalverhoging in de eerste helft van 2019. Met de kwantumsprong in het VK van februari is het investeringsritme veel hoger uitgevallen dan verwacht.

De honger naar kapitaal bij Aedifica is groot. Eind december lagen er voor 473 miljoen euro aan projecten vast waarin tijdens de volgende drie jaar moet worden geïnvesteerd. Dat is exclusief het engagment van 503 miljoen euro in het VK. Al deze deze projecten zijn voorverhuurd.

Er wordt van uitgegaan dat Aedifica minstens 300 miljoen euro zal willen ophalen. Als dat gebeurt, wordt dat de grootste kapitaalverhoging ooit voor vastgoed in België.

De resultaten van eerste zes maanden zijn uitstekend. De EPRA-winst, de winst uit de kernacitiviteiten, steeg van 1,58 euro per aandeel naar 1,74 euro per aandeel. Dat is meer dan gebudgetteerd en meer dan de 1,63 europ per aandeel die de analist van BC Securities had verwacht.