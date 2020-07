Kinepolis wint strijd om Antwerpse parking

Het Antwerpse hof van beroep vernietigt een deal waarbij De Lijn de parking van de Antwerpse Kinepolis in erfpacht gaf aan een projectontwikkelaar. Daarmee haalt de bioscoopuitbater na jaren procederen zijn slag thuis.

Een banale parking vlak bij het Antwerpse Eilandje vormt al bijna een decennium de inzet van een bitse juridische strijd tussen Kinepolis en De Lijn. De Vlaamse Vervoersmaatschappij gaf de bioscoopgroep in 2003 de toelating om een lap grond aan de Noorderlaan te gebruiken als parking voor zijn klanten. Kinepolis verwierf daarbij ook een voorkooprecht op het terrein.

Begin 2010 en begin 2012 meldden kranten dat De Lijn de grond vlak bij haar eigen stelplaats overwoog te verzilveren. Meerdere kandidaten, waaronder de Zweedse meubelketen IKEA en de Belgische parkeerreus Interparking, signaleerden daarop hun interesse.

Boze brief

Ook Kinepolis aasde op het terrein, en dan vooral op de verbindingsweg. Begin juli 2012 hekelde het bedrijf in een boze brief aan De Lijn het feit dat het de geplande verkoop - ondanks zijn voorkooprecht - toevallig via de krant moest vernemen.

Twee weken later besliste De Lijn in zee te gaan met de groep Heeren. De Turnhoutse projectontwikkelaar kreeg een erfpacht van 99 jaar op het terrein van 24.000 vierkante meter. Heeren betaalde daarvoor een eenmalige 'canon' van 6 miljoen euro en een jaarlijkse vergoeding van 1.768 euro.

Heeren, dat in Turnhout onder meer het winkelpark XXL ontwikkelde, wilde aan de Noorderlaan een complex voor grootschalige winkels, zoals meubelzaken of tuincentra, neerpoten. Het project voorzag ook in een grote ondergrondse parking, vertelde zaakvoerder Mathé Heeren in de Gazet van Antwerpen. Aan het complex hing een prijskaartje van 50 miljoen euro.

Beroep

Niet veel later zegde De Lijn de gebruikersovereenkomst met Kinepolis per brief op. De bioscoopuitbater, die 630 parkeerplaatsen dreigde te verliezen, stapte meteen naar de rechtbank. Volgens Kinepolis verpatste de Vlaamse Vervoersmaatschappij de parking onterecht aan Heeren. De Lijn repliceerde dat Kinepolis al langer geïnformeerd was over de plannen maar geen bod had uitgebracht.

Nadat Kinepolis keer op keer ongelijk had gekregen, oordeelde het Antwerpse hof van beroep vorig jaar voor het eerst in het voordeel van de bioscoopuitbater. Dat blijkt uit het arrest dat De Tijd kon inkijken. De rechters vernietigden de erfpachtovereenkomst met Heeren omdat De Lijn niet alle geïnteresseerden een gelijke kans had gegeven en de voorafgaande oproep tot mededinging ‘volstrekt ontbrak’.

Ook twee vennootschappen van de familie Kerckhof, bekend van de winkelketen Euro Shop, sloten zich aan bij de rechtszaak van Kinepolis en kregen gelijk. De West-Vlaamse familie bezit naast de omstreden parking een pand waarin de Belgische hoofdzetel van Decathlon en een Brico-winkel huizen.

Verbod

Door het arrest bevindt de lap grond zich opnieuw in de situatie van 10 jaar geleden. Het hof van beroep verbood Heeren er nog activiteiten te ontplooien. De Lijn stortte de betaalde 'canongelden' terug aan de Kempenaars.

Als De Lijn de grond alsnog wil verkopen, kan Kinepolis zijn voorkooprecht uitoefenen, op voorwaarde dat niemand een hoger bod uitbrengt. Mogelijk zal De Lijn financieel dus een betere zaak doen dan in 2012. Een alternatief is dat de vervoersmaatschappij de parking gebruikt voor de bouw van een nieuwe stelplaats, waarvoor De Lijn dringend een locatie zoekt.

Toch is de buit voor Kinepolis nog niet binnen. Naar verluidt is zowel De Lijn als de groep Heeren naar het Hof van Cassatie gestapt. Voorlopig kunnen Antwerpenaren die niet met de bus of tram naar de bioscoop gaan hun auto nog altijd kwijt op de terreinen van De Lijn.