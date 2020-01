Kone biedt 17 miljard voor liften ThyssenKrupp

Er is een miljardenfusie in de maak tussen de twee grote Europese liftenbouwers. Het Finse Kone bevestigt een niet-bindend bod te hebben uitgebracht op Elevator Technology, de liftenafdeling van het Duitse industriële conglomeraat ThyssenKrupp.

Een bedrag noemt Kone niet, maar de Finnen zeggen wel het bod 'redelijk dicht' in de buurt zit van het cijfer dat in de media circuleert. Bloomberg berichtte vandaag dat Kone in tandem de private-equityreus CVC 17 miljard euro veil heeft voor Elevator Technology. De Finnen zouden zo het kruim van de private-equity achter zich laten, aangezien ook Blackstone, Carlyle en Cinven interesse hadden.