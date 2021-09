Laatste Deceuninck-telg verlaat bestuurskamer

Willy (77) en Arnold (71) hadden nooit een operationele rol in het bedrijf, maar zetelden wel lange tijd in het bestuur als de zonen van de 'peetvaders' Michel en Roger. Sinds 2015 was Evelyn, de dochter van Arnold, de laatste bestuurslink tussen het bedrijf en de familie. Haar ontslag kan verband houden met de uitstap van Willy en Arnold uit het kapitaal van het bedrijf.

Afbrokkelende invloed

De familiale invloed in het beursgenoteerde Deceuninck was doorheen de jaren stelselmatig afgebrokkeld, zowel operationeel als financieel. Eerst via de beursgang van het bedrijf in 1985, later door de instap van de Brusselse holding Sofina (2006) en dan toen Francis Van Eeckhout in beeld kwam en grootaandeelhouder en CEO werd. Frank Deceuninck, die zich lang geleden uit onvrede van de familie losscheurde, heeft nog een belang van 5 procent.