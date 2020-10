Limburgs familiebedrijf Impermo neemt kurkvloeren Santana over

Het kurkvloerbedrijf Santana, dat deze zomer failliet ging, komt in handen van de vloerenverkoper Impermo.

De vloerspecialist Impermo neemt het kurkmerk Santana over. Dat heeft het Limburgse familiebedrijf woensdag bekendgemaakt. Daarmee heeft Santana dan toch een nieuw onderkomen gevonden, nadat het deze zomer failliet gegaan was.

Santana werd 30 jaar geleden opgericht en specialiseerde zich in kurkvloeren. Het bedrijf stelde 42 personen tewerk en baatte 10 winkels uit. De coronacrisis betekende de doodsteek voor de marktleider.

50 miljoen euro omzet Impermo zag zijn omzet in 2,5 jaar verdubbelen, naar een verwachte 50 miljoen euro dit jaar.

Het merk Santana komt in handen van Impermo, marktleider voor tegels, natuursteen en parket in België. 'Kurk vormt een heel mooie aanvulling op ons bestaande aanbod', zegt Diether Claeys, verkoopdirecteur van Impermo. 'En er is zeker vraag naar kurkproducten.'

Impermo neemt enkel het merk Santana over, dus niet de showrooms. Wel worden de voormalige werknemers aangespoord te solliciteren. 'We willen hen zo veel mogelijk in ons verkoopsnetwerk opnemen', klinkt het.

Impermo is in handen van de Limburgse familie Stultjens. Luk, Filip, en Silvie Stultjens namen het bedrijf in 1994 over van hun vader. Toen had het twee mensen in dienst. Vandaag telt de groep negen fysieke winkels en met meer dan 120 werknemers is het de grootste kleinhandel in tegels, natuursteen en parket in België. Begin 2021 staat de opening van een tiende winkel op de planning. Die komt in Charleroi, waardoor het bedrijf ook in Wallonië actief wordt.

Iedereen klust

Het bedrijf, intussen bij het brede publiek bekend van de radiospots, zag zijn omzet in 2,5 jaar verdubbelen, naar verwachting tot 50 miljoen euro dit jaar. Daar kwam de voorbije maanden nog een pak bovenop, ondanks de lockdown en dankzij de onlineverkoop. In volle lockdown ging de verkoop van de drie jaar oude webshop, die de voorbije jaren al telkens met 20 procent groeide, door het dak. ‘Iedereen sloeg plots aan het klussen', zegt CEO Ann Gijsens. 'Heel veel klanten wilden verbouwen: hun terras aanleggen of de tegels van hun keuken veranderen.’

De verkoop via de webshop was in de eerste negen maanden meer dan verdrievoudigd ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. De externe logistieke speler waar Impermo mee samenwerkt, werkte door tijdens de lockdown, waardoor alle bestellingen aan huis geleverd konden worden.